Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam Nguyễn Thị Phương Thảo hát "Mẹ yêu con" đầy cảm xúc sau khi làm một điều đặc biệt

Mới đây, tại Khu đô thị Mailand Hanoi City (Bắc An Khánh - Hà Nội), nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Tập đoàn Sovico chính thức công bố đầu tư, đồng hành cùng Trường ĐH Victoria Hòa Bình (đổi tên từ Trường ĐH Hòa Bình) và thành lập Trường Y - Dược Victoria.

"Nhà trường chưa có cơ sở chính thức. Nơi mà chúng ta đang hiện diện ngày hôm nay cũng là nơi mà chúng ta sẽ sớm khởi công cơ sở và xây dựng campus mới cho Trường ĐH Victoria Hòa Bình", tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết.

Nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam Nguyễn Thị Phương Thảo.

Sau khi chia sẻ về ước mơ làm giảng viên đại học vẫn chưa thực hiện được, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã hát tặng các thầy cô nhà trường cùng các em sinh viên bài hát "Mẹ yêu con".

Bài hát được nữ tỷ phú thể hiện bằng giọng hát truyền cảm, đầy tình cảm, mang thông điệp về tình mẫu tử thiêng liêng và mong muốn đồng hành, hỗ trợ con trẻ trên hành trình ước mơ.

Khoảng khắc nữ tỷ phú hát gợi mở một hình ảnh khác của nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam, người hiện giữ vai trò Chủ tịch HĐQT VietJet Air, Chủ tịch Tập đoàn Sovico và Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank. Đằng sau những thương vụ lớn và khối tài sản hàng tỷ USD là sự quan tâm bền bỉ dành cho trẻ em, giáo dục và không gian sống mang tính nhân văn.

Triết lý này được bà thể hiện rõ khi nói về giáo dục như cách “trồng người”. Sovico từng hợp tác với Đại học Oxford (Linacre College) với giá trị tài trợ lớn, và bà cũng quan tâm đến các dự án trường học hạnh phúc, hỗ trợ thanh niên trong nghiên cứu và sáng tạo dựa trên giá trị văn hóa truyền thống.

Thông qua Tập đoàn Sovico và Công ty cổ phần Địa ốc Phú Long, bà Thảo đã phát triển nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, trong đó nổi bật là những khu đô thị và nghỉ dưỡng chú trọng mật độ thấp, cây xanh và tiện ích cộng đồng – những yếu tố tạo nên môi trường sống an lành, phù hợp với gia đình và trẻ em.

Điển hình là Mailand Hanoi City (trước đây là Splendora – Khu đô thị Bắc An Khánh). Dự án quy mô khoảng 264 ha tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, bên Đại lộ Thăng Long, với tổng mức đầu tư khoảng 2,57 tỷ USD. Quy hoạch nhấn mạnh mật độ xây dựng thấp (khoảng 14%), diện tích cây xanh lớn (khoảng 63,6 ha, chiếm 24%), cùng quỹ đất dành cho giáo dục (khoảng 13,1 ha) và công cộng.

Các dự án khác như Dragon City (TP.HCM), các khu nghỉ dưỡng Furama Resort Đà Nẵng… cũng được phát triển theo hướng cao cấp nhưng gắn với giá trị nhân văn và môi trường. Trang thông tin của Sovico nhấn mạnh mỗi sản phẩm bất động sản đều “gắn với giá trị nhân văn và môi trường”, nhằm đáp ứng nhu cầu sống sang trọng đồng thời gia tăng giá trị bền vững.

Được biết, cuối năm 2024, tại tiệc tất niên của VietJet Air, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đã khiến nhiều người bất ngờ khi lên sân khấu thể hiện ca khúc “Mẹ yêu con”. Clip nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Nhiều người nhận xét rằng bà hát “cảm xúc thật, đúng kiểu mẹ hát cho con nghe”.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo đã khiến nhiều người bất ngờ khi lên sân khấu thể hiện ca khúc “Mẹ yêu con”.

Mới đây, ngày 22/9/2026, bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes ghi nhận tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT hãng hàng không Vietjet Air - đạt 4,16 tỷ USD. Với kết quả này, bà Thảo trở lại vị trí người giàu thứ hai tại Việt Nam, đồng thời cũng là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam.