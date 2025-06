Hà Nội: Lãng phí khu chợ khang trang 5 tầng nhưng 4 tầng để không

Nhiều hạng mục của chợ xuống cấp do lâu ngày không được sử dụng và tu sửa. Bên trong, cầu thang bộ nứt toác, lòi thép, tiềm ẩn nhiều nguy mất an toàn. Hệ thống chiếu sáng không được đảm bảo ở các tầng không sử dụng. Cửa kính vỡ và cầu thang máy hỏng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.