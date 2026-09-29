Hà Nội lấy ý kiến dự án cải tạo sông Đáy gần 230.000 tỷ đồng do MIK Group đề xuất, hơn 6.000 hộ dân dự kiến di dời

Sở Tài chính Hà Nội mới đây có văn bản gửi các sở, ngành và UBND nhiều xã, phường để lấy ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cải tạo sông Đáy theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Động thái này được thực hiện theo đề xuất của CTCP Tập đoàn MIK Group Việt Nam tại tờ trình ngày 25/8/2026, sau khi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội có kết luận về dự án tại cuộc họp ngày 25/6/2026.

Theo hồ sơ đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 229.945 tỷ đồng, được chia thành 4 dự án thành phần. Mục tiêu là khôi phục, cải tạo dòng chảy sông Đáy, đồng thời hình thành hành lang phát triển đa chức năng, kết hợp các mục tiêu về thủy lợi, giao thông, môi trường, đô thị, sinh thái và cảnh quan.

Đáng chú ý, phương án của MIK Group gắn với quỹ đất đối ứng khoảng 3.705ha, phân bổ tại nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Quỹ đất đối ứng hơn 3.700ha, có khu rộng gần 800ha

Trong phương án đề xuất, quỹ đất đối ứng của dự án cải tạo sông Đáy được phân bổ tại hàng chục ô đất thuộc nhiều địa bàn của Hà Nội. Đáng chú ý, một số khu đất có quy mô lên tới hàng trăm ha, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam và phía Tây thành phố.

Cụ thể, tại xã Phú Xuyên, MIK Group đề xuất 4 ô đất PX01, PX02, PX03 và PX04 với tổng diện tích khoảng 780,86ha. Tại xã Đại Xuyên, hai ô DX01 và DX02 có tổng diện tích khoảng 770ha.

Tiếp đến là khu đất PT-HM01 tại khu vực Phúc Thọ - Hát Môn, rộng khoảng 611ha; ô AK01 tại xã An Khánh có diện tích khoảng 394ha.

Một số quỹ đất quy mô lớn khác gồm các ô OD01, OD02 và OD03 tại xã Ô Diên, tổng diện tích khoảng 244ha; GL01, GL02 và GL03 tại xã Gia Lâm, khoảng 237ha; cùng ô CM01 tại xã Chương Mỹ, rộng khoảng 200ha.

Ngoài các khu đất kể trên, quỹ đất đối ứng còn được đề xuất tại nhiều địa bàn khác. Trong đó, các ô PD01, PD02 và PD03 tại xã Phù Đổng có tổng diện tích khoảng 78ha; PL01 và PL02 tại phường Phúc Lương khoảng 55,72ha; XP01, XP02 và XP03 tại xã Xuân Phương khoảng 42ha.

Tại khu vực phía Bắc và phía Tây Hà Nội, các ô QO01-QO04 ở xã Quảng Oai có diện tích khoảng 40ha; DA01 và DA02 tại Đông Anh khoảng 40ha. Một số khu đất khác gồm BM01 tại Bình Minh (31,6ha), TC01 tại Thượng Cát (27ha), TM01 tại Tam Hưng (25ha), NL01 tại Ngọc Lâm (25ha) và DM01, DM02 tại Đại Mỗ (24ha).

Các khu đất còn lại có diện tích từ khoảng 15-22ha, phân bổ tại Tây Tựu, Kiến Hưng, Sơn Đồng và Việt Hưng.

Theo hồ sơ đề xuất, MIK Group định hướng phát triển các khu đất đối ứng thành những khu đô thị phức hợp, đa chức năng, tích hợp nhà ở, trung tâm thương mại, tài chính, dịch vụ công cộng và tiện ích đô thị. Các khu đất được đề xuất bố trí tại những khu vực có khả năng kết nối với các hành lang giao thông quan trọng, đường vành đai và cao tốc.

Hơn 6.000 hộ dân, tương ứng hơn 24.000 người dự kiến phải di dời

Bên cạnh quy mô quỹ đất đối ứng, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư là một trong những hạng mục có giá trị lớn nhất trong đề xuất đầu tư dự án cải tạo sông Đáy.

Theo hồ sơ, riêng dự án thành phần về GPMB và tái định cư có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 104.432 tỷ đồng, tương đương gần 45,4% tổng mức đầu tư toàn dự án.

Riêng dự án thành phần về GPMB và tái định cư có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 104.432 tỷ đồng, tương đương gần 45,4% tổng mức đầu tư toàn dự án.

Phần GPMB được chia thành 3 dự án thành phần, tương ứng với các đoạn từ sông Hồng đến Đại lộ Thăng Long, từ Đại lộ Thăng Long đến Mai Lĩnh và từ Mai Lĩnh đến hết địa phận Hà Nội.

Trong đó, đoạn từ sông Hồng đến Đại lộ Thăng Long dự kiến thu hồi khoảng 722ha đất, gồm 692ha đất xây dựng công trình và 30ha đất bố trí tái định cư. Khu vực này có khoảng 1.217 hộ, tương ứng 4.868 người, dự kiến phải di dời do thu hồi đất ở. Ngoài ra, khoảng 1.827 hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất nông nghiệp.

Với đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Mai Lĩnh, diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 700ha, gồm 673ha đất xây dựng công trình và 27ha đất tái định cư. Số hộ phải di dời do thu hồi đất ở ước tính khoảng 1.074 hộ, tương ứng 4.296 người; bên cạnh đó, khoảng 1.756 hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất nông nghiệp.

Đoạn từ Mai Lĩnh đến hết địa phận Hà Nội có diện tích thu hồi lớn nhất, khoảng 1.580ha, trong đó 1.485ha đất xây dựng công trình và 94ha đất bố trí tái định cư. Theo ước tính của hồ sơ, khoảng 3.777 hộ, tương ứng 15.108 người, phải di dời do thu hồi đất ở. Số hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất nông nghiệp tại đoạn tuyến này khoảng 3.141 hộ.

Như vậy, tổng cộng cả ba đoạn tuyến có khoảng 6.068 hộ, tương ứng 24.272 người, dự kiến phải di dời do thu hồi đất ở. Số hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất nông nghiệp cũng lên tới khoảng 6.724 hộ.

Theo văn bản của Sở Tài chính, các sở, ngành, địa phương liên quan và Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy được đề nghị nghiên cứu, gửi ý kiến thẩm định bằng văn bản để Sở tổng hợp theo quy định.