Hà Nội mời gọi nhà đầu tư làm bãi xe ngầm tại loạt công viên lớn như Thống Nhất, Tuổi Trẻ

Trước nhu cầu giao thông tĩnh tại khu vực nội đô Hà Nội ngày càng trở nên bức thiết, trong khi nguồn lực ngân sách còn hạn hẹp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm tham gia đầu tư phát triển hệ thống bãi đỗ xe từ Vành đai 3 trở vào theo hình thức ngoài ngân sách hoặc phương thức đối tác công tư (PPP).

Đáng chú ý trong danh mục đề xuất thí điểm đầu tư công (trong Vành đai 2) là sự xuất hiện của hàng loạt dự án bãi đỗ xe ngầm quy mô lớn được quy hoạch dưới các công viên, vườn hoa trung tâm.

Cụ thể, Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng) được đề xuất 3 vị trí làm bãi đỗ xe ngầm từ 3 đến 5 tầng, với tổng sức chứa lên tới gần 900 xe. Tương tự, Công viên Tuổi Trẻ (phường Bạch Mai) cũng được quy hoạch bãi đỗ xe ngầm 3 tầng, cung cấp 455 chỗ đỗ.

Tại các không gian xanh khác như vườn hoa Hàng Đậu, vườn hoa Tăng Bạt Hổ, vườn hoa Pasteur hay vườn hoa Lạc Long Quân cũng đều có đề xuất xây dựng các bãi đỗ xe ngầm từ 2-3 tầng.

Công viên Thống Nhất. Ảnh minh họa

Ngoài ra, danh mục kêu gọi đầu tư còn có dự án bãi đỗ xe trong công viên Nhân Chính (phường Thanh Xuân) với quy mô lên tới 4 tầng ngầm, cung cấp sức chứa "khủng" với hơn 2.000 chỗ đỗ. Bên cạnh đó, bãi đỗ xe tại 68 Dương Đình Nghệ (phường Cầu Giấy) cũng được quy hoạch tổ hợp 2 tầng nổi và 4 tầng ngầm, đáp ứng 732 chỗ đỗ.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc khai thác không gian ngầm tại các công viên, vườn hoa vừa giúp giữ cảnh quan mảng xanh đô thị, tối ưu hóa quỹ đất, vừa mở ra dư địa sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư thông qua chuỗi dịch vụ đi kèm. Ngoài mô hình ngầm, thành phố cũng khuyến khích các bãi đỗ xe thông minh, cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và trạm sạc phương tiện điện.

Sở Xây dựng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các Sở, ngành liên quan để hướng dẫn, hỗ trợ và rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đảm bảo tính công khai và minh bạch.

Danh sách các bãi xe được kêu gọi đầu tư: