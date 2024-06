Hà Nội mưa dông bất chợt, cây đổ đè bẹp xe ô tô

Vào khoảng 17h chiều nay, ngày 16/6, một số khu vực của Hà Nội xuất hiện mưa dông. Cơn mưa bất chợt kèm theo lốc, gió lớn đã khiến một số cây bị đổ, đè bẹp vào xe. Tại một số khu vực Linh Đàm, Thanh Liệt, quận Hoàng Mai, một số cây to đã bị cơn mưa lớn thổi bật gốc chắn đường, đè bẹp xe ô tô.

Trước đó, lúc 16h, Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy các quận/huyện: Thường Tín, Thanh Oai có mưa rào và dông.

Vùng mây này tiếp tục gây mưa và dông ở các quận/huyện kể trên sau đó có khả năng mở rộng sang các quận/huyện khác như: Thanh Trì, Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy,... Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cây phượng bật gốc đổ vào một chiếc xe ô tô 4 chỗ đang đỗ ở khu vực Linh Đàm

Cây đổ chắn ngang đường ở khu vực Linh Đàm

Cây bật gốc chắn ngang đường ở khu đường Thanh Liệt, Kim Giang - Ảnh: Dũng Răng HN/OFFB

Một chiếc xe ô tô 4 chỗ bị cây đổ đè lên

Dự báo thời tiết ngày mai 17/6, Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ trời oi nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi hơn 40 độ C, hình thái thời tiết này có thể kéo dài nhiều ngày.

Ngày 17/6 và 18/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Bình Định đến Bình Thuận nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Nắng nóng ở Trung Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Trong khi các khu vực trên oi nóng thì đêm 16/6 và sáng ngày 17/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ hứng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Nguồn ảnh: OFFB