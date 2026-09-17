Hà Nội mưa trắng trời, nhiều điểm ngập sâu, một số trường cho nghỉ, học online

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Trong đêm 16/9/2026 đến sáng nay 17/9/2026, mưa nhiều nơi đã khiến đường phố Hà Nội xuất hiện nhiều điểm ngập gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của hội tụ gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên độ cao 5.000m, đêm 16/9 và rạng sáng 17/9, Hà Nội xuất hiện mưa lớn trên diện rộng.

Lượng mưa trung bình tại các khu vực từ 80-160mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như trạm Đồng Bông 1 ở Từ Liêm 199mm, Hai Bà Trưng 188mm, Tây Mỗ 177,3mm, khu vực Cầu Giấy 175,4-166mm.

Tại nhiều khu vực khác, lượng mưa cũng ở mức cao như Thanh Liệt 152,5mm, Mỹ Đức 163,8mm, Phú Xuyên 148,1mm, Ngọc Hồi 146,4mm, Gia Lâm 137,7mm, Hoàng Mai 135,7mm, Nghĩa Đô 131,9mm.

Nhiều trường cho học sinh nghỉ học

Trước tình hình đó, một số trường học trên địa bàn đã chủ động cho học sinh nghỉ học, chuyển sang học online để đảm bảo an toàn.

Cụ thể, thông tin trên VnExpress cho hay, lúc gần 5h, Tiểu học Tây Mỗ phát thông báo cho học sinh nghỉ vì "nước ngập các cung đường đến trường". Trường phổ thông liên cấp Phenikaa, hệ thống Marie Curie tương tự, cho tất cả khối lớp nghỉ học.

Cùng lúc, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Siêu, Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều), THPT Khoa học Giáo dục (HES) cho biết chuyển sang học online. Còn trường Tiểu học và THCS Newton đưa ra hai phương án. Những gia đình ở khu vực bị ngập, di chuyển khó khăn có thể cho con ở nhà. Căn cứ số lượng, trường cân nhắc tổ chức học trực tuyến. Với nhóm vẫn đi học, thời gian vào lớp lùi 15 phút, xuống 8h.

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Hermann Gmeiner cũng dạy trực tiếp, tổ chức bán trú với học sinh đến trường, nhóm còn lại học online.Mt số trường đại học cao đẳng chuyển sang dạy online ngày 17/9 như Đại học Điện lực, Xây dựng Hà Nội, Công nghệ Đông Á...