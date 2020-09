Hà Nội: Phân khúc biệt thự, liền kề, shophouse tăng giá bất chấp dịch Covid-19, hút nhà đầu tư

Báo cáo thị trường mới đây của Savills cho biết mặc dù lượng giao dịch giảm nhưng biệt thự, liền kề, shophouse vẫn là điểm sáng trên thị trường, giá vẫn tăng mạnh bất chấp dịch bệnh trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.



Theo đó, giá sơ cấp trung bình của biệt thự là 4.764 USD/m2 (tương đương hơn 110 triệu đồng/m2), tăng tới 19% theo quý. Giá trung bình liền kề đạt 4.458 USD/m2 (tương đương hơn 100 triệu đồng/m2), tăng 9% theo quý và shophouse khoảng 7.306 USD/m2 (tương đương gần 170 triệu đồng/m2), tăng 18% theo quý.

Trong khi đó, giá trung bình thứ cấp toàn thị trường tăng nhẹ hơn. Cụ thể theo số liệu Savills, tăng 1,1% theo quý cho biệt thự, tăng 0,5% theo quý cho liền kề và 0,1% theo quý cho shophouse.

Nguồn cung giảm mạnh đến gần một nửa so với năm 2019 là nguyên nhân đẩy giá biệt thự, liền kề tăng mạnh (nguồn Savills).

Do khan hiếm nguồn cung nên hiện nay ngay cả những khu biệt thự, liền kề, shophouse hoang hóa ở khu vực xa trung tâm cũng đang được nhà đầu tư săn lùng. Khảo sát cho thấy biệt thự, liền kề, shophouse khu vực Nam An Khánh, Splendora, Geleximco đã âm thầm tăng giá khoảng 30% trong vòng chưa đầy 1 năm qua.

Lý giải về nguyên nhân đẩy giá biệt thự, liền kề, shophouse tăng mạnh trong thời gian vừa qua, các chuyên gia cho biết sự khan hiếm quỹ đất đã khiến số lượng biệt thự, liền kề, shophouse ra mắt trong thời gian vừa qua ngày càng hiếm. Thiếu nguồn hàng đã đẩy người mua dồn về những dự án xa xôi, hạ tầng xã hội chưa hoàn thiện.

Số liệu của Savills cho thấy, số lượng cái dự án ra mắt trong 9 tháng đầu năm 2020 chỉ vỏn vẹn 1-2 dự án xa các khu trung tâm. Từ nay đến cuối năm, thị trường mới đón nhận thêm dự án hiếm hoi shophouse 2 mặt tiền, 6 tầng tại Him Lam Vạn Phúc (Hà Đông). Sau Him Lam Vạn Phúc, phải đợi đến đầu năm 2021 thị trường chứng kiến thêm một số nguồn cung mới nhưng chủ yếu xa khu vực trung tâm, tại các quận huyện phía Đông và Tây Ha Nội như như Vinhomes Wonder Park ở Đan Phượng, BRG – Sumitomo Smart City ở Đông Anh, Xuân Mai Smart City ở Chương Mỹ, hay hai khu đô thị của Vinhomes ở Hòa Lạc.

Theo đánh giá của giới đầu tư, trong khi căn hộ chung cư liên tục tụt giá chỉ sau 2-3 năm đưa vào sử dụng thì biệt thự, liền kề, shophouse càng để lâu càng tăng giá. Tính bền vững và bất biến của phân khúc này là nguyên nhân chính kéo nhà đầu tư trở lại thị trường sau một thời gian "mải mê đu sóng" theo đất nền tỉnh lẻ và condotel và nếm trái đắng.

"Những kênh đầu tư ăn xổi đã bắt đầu lộ rõ những yếu điểm trong dịch Covid-19. Thị trường chững lại đồng nghĩa với việc những phân khúc không bền vững trên thị trường đứng im, thậm chí gẫy sóng như condotel hay đất nền không rõ pháp lý. Nhà đầu tư có xu hướng tìm về những sản phẩm an toàn vừa có tính đầu tư vừa có giá trị sử dụng", một nhà đầu tư có kinh nghiệm chia sẻ.