Hà Nội phát thông báo quan trọng về xăng sinh học E10

Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì lưu thông trên thị trường sẽ phải được phối trộn, pha chế thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc. Trong khi đó, xăng E5RON92 tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khẩn trương rà soát, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, bồn chứa, cột bơm và các điều kiện kỹ thuật cần thiết để sẵn sàng kinh doanh xăng E10 đúng tiến độ, không để gián đoạn nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Mặt khác, các đơn vị kinh doanh xăng dầu phải bảo đảm nguồn cung, chất lượng xăng dầu; thực hiện nghiêm các quy định về đo lường, niêm yết giá và ghi rõ chủng loại xăng dầu tại khu vực bán hàng.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, các cửa hàng tuyệt đối không được lợi dụng thời điểm chuyển đổi để đầu cơ, găm hàng, gây khan hiếm nguồn cung, tăng giá trái quy định hoặc thực hiện các hành vi gian lận thương mại ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 19/5/2026, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã có thông tin về việc tăng cường tuyên truyền, giám sát thực hiện lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10 trên địa bàn.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học là chủ trương nhằm giảm phát thải khí gây ô nhiễm môi trường, hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Theo quy định hiện hành, xăng sinh học là hỗn hợp của etanol nhiên liệu và xăng nền, bao gồm xăng E5RON92 và xăng E10, được sản xuất, phối trộn theo tỷ lệ phù hợp, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cho phương tiện giao thông.

Đáng chú ý, từ ngày 1/6/2026, lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Các hành vi như kinh doanh xăng dầu không đúng chủng loại theo quy định, vi phạm về chất lượng, đo lường, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc gây mất ổn định thị trường sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm.

Ngoài ra, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội cũng khuyến khích người dân sử dụng xăng sinh học E10 nhằm góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải. Người dân có thể phản ánh tới cơ quan chức năng khi phát hiện các cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu vi phạm như bán xăng không đúng chủng loại, găm hàng, tự ý ngừng bán, không niêm yết giá hoặc gian lận về chất lượng, đo lường.