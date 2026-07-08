Hà Nội: Phát triển đê điều đồng bộ với Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Kế hoạch số 265 về tổng thể đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch đặt mục tiêu xây dựng hệ thống đê điều hiện đại, bảo đảm an toàn ứng với mực nước lũ thiết kế và có giải pháp để bảo đảm an toàn đê khi xảy ra lũ lịch sử; phát huy lợi thế của hệ thống đê điều là công trình lịch sử, văn hóa, cảnh quan và giao thông nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khu vực ven đê, ven sông.

Kế hoạch nhất quán quan điểm chỉ đạo về đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều "đảm bảo an toàn phòng, chống lũ; mở rộng tối đa mặt cắt và đảm bảo tối thiểu 2 làn xe, đồng bộ tải trọng xe, kết nối tối ưu hệ thống hạ tầng giao thông khu vực; kết hợp với chỉnh trang đô thị đối với các đoạn tuyến đê đi qua khu vực đô thị; đầu tư hệ thống đê điều hiện đại, đồng bộ, đủ năng lực ứng phó với các kịch bản mưa lũ cực đoan, sử dụng đa mục tiêu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội".

Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trong định hướng quy hoạch tầm nhìn 100 năm của Hà Nội

Đồng thời, Thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư trung hạn giai đoạn 2021- 2025 (đối với các dự án chưa hoàn thành); lập kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang hệ thống đê điều giai đoạn 2026-2030.

Đối với giai đoạn sau năm 2030, quan tâm đến giải pháp nâng cao chất lượng đê (gia cố thân đê, nền đê, lấp hồ ao, ruộng trũng ven đê) và giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan (chỉnh trang đê, trồng cỏ kỹ thuật, trồng hoa mái đê) lồng ghép trong các dự án đầu tư hệ thống đê điều, dự án kết hợp giao thông, chỉnh trang đô thị; giải phóng mặt bằng, di dời nhà ở, công trình trong phạm vi bảo vệ đê; hiện đại hóa công tác quản lý đê điều (lắp đặt hệ thống camera giám sát, xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến…).

Kế hoạch đặt ra yêu cầu đầu tư xây dựng, chỉnh trang tuyến đê, quản lý sử dụng bãi sông Hồng khu vực đô thị trung tâm thực hiện trong dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng; đối với các tuyến sông và các khu vực khác, triển khai đồng bộ với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Nâng cao cao trình đỉnh đê, bảo đảm an toàn chống lũ ứng với mực nước lũ thiết kế theo quy hoạch đê điều và phòng chống lũ và có giải pháp để bảo đảm an toàn đê. Gia cố nền đê, thân đê, mái đê, xử lý triệt để các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đê (thẩm lậu, sạt trượt, đùn sủi…).

Phương án phát triển đê kết hợp giao thông phải phù hợp với quy hoạch giao thông theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, điều chỉnh Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội và các quy hoạch đô thị, nông thôn được duyệt có liên quan (Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết...), đồng bộ với dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án Khu Đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, dự án Trục Cảnh quan sông Đáy.

Ưu tiên triển khai đồng bộ với dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án Khu Đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, dự án Trục Cảnh quan sông Đáy (dự kiến) và các dự án đô thị ven đê, ven sông khác theo quy hoạch.

Đối với khu vực sông Tích, sông Bùi (ảnh hưởng lũ rừng ngang), do đặc điểm điều kiện tự nhiên, để ổn định đời sống nhân dân khu vực này, cần có các giải pháp tổng thể, đồng bộ bao gồm đầu tư công trình đê điều, thuỷ lợi và các giải pháp phi công trình như: Cải tạo nạo vét, mở rộng sông Tích, sông Bùi, sông Đáy (bao gồm cả phạm vi thuộc tỉnh Ninh Bình); Cải tạo, nạo vét, mở rộng các trục tiêu hiện trạng, các suối thoát lũ rừng ngang (Đồng Nấp, Cầu Tây, Bến Gò...); Nâng cấp, xây mới các trạm bơm tiêu; Xây dựng, nâng cấp tuyến đê hữu Bùi, các tuyến đê ngăn lũ rừng ngang; Đặc biệt, cần tổ chức lại không gian dân cư trong vùng thường xuyên ngập lụt; tái định cư các hộ dân sinh sống trong lòng sông Tích, sông Bùi, các khu vực thường xuyên ngập lụt và các giải pháp quản lý rủi ro, ứng dụng công nghệ hiện đại dự báo, cảnh báo lũ theo thời gian thực, chủ động triển khai ứng phó, bảo đảm an toàn nhân dân trong khu vực.