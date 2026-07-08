Cận cảnh dự án 900 căn nhà ở xã hội 'xây mãi chưa xong'

Theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, đơn vị này đang lên kế hoạch phối hợp các sở, ngành liên quan và làm việc với chủ đầu tư để tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tại buổi làm việc với Sở Xây dựng hồi cuối tháng 6 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, đánh giá những tồn tại, đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm tạo điều kiện cho các chủ đầu tư triển khai dự án.