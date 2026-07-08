The Collectors' Language: Khi hệ giá trị trở thành "ngôn ngữ" của giới sưu tầm

Tiếp nối hành trình kiến tạo The Collectors', GIDEV tổ chức The Curators' Series Session 2: The Collectors' Language – Mật ngữ của những Nhà Sưu Tầm, mở ra cuộc đối thoại về hệ giá trị của giới sưu tầm.

The Collectors' (Khu biệt thự và nhà vườn Ba Son) tọa lạc tại giao điểm Vành đai 3 - Liên Phường, chỉ khoảng 10 phút kết nối Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm. Dự án gồm 58 đại trạch nội đô giới hạn, được phát triển dành riêng cho nhóm khách hàng theo đuổi những tài sản có giá trị lưu truyền.

Giải mã "mật ngữ" của những nhà sưu tầm

Trong thế giới của những tài sản dành cho giới tinh hoa, giá trị không được đo bằng mức giá hay quy mô sở hữu, mà bằng khả năng trường tồn với thời gian. Vì thế, giới sưu tầm luôn nhìn nhận một tài sản qua những tiêu chí khác: tính khan hiếm, dấu ấn chế tác và khả năng lưu truyền qua nhiều thế hệ.

"Mật ngữ" của những nhà sưu tầm không đơn thuần là ngôn ngữ giao tiếp, mà là hệ giá trị định hình cách giới sưu tầm lựa chọn tài sản. Với họ, quyết định sở hữu hiếm khi bắt đầu từ câu hỏi "giá bao nhiêu?", mà từ "điều gì khiến tài sản này xứng đáng được gìn giữ?".

Tại tọa đàm, bà Đinh Diệu Linh, Giám đốc Thương hiệu Baccarat Việt Nam, chia sẻ góc nhìn về nghệ thuật chế tác và giá trị di sản của một thương hiệu hơn 260 năm tuổi. Ông Đoàn Hiếu Minh, người đầu tiên đưa Rolls-Royce phân phối chính hãng tại Việt Nam, mang đến kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng tệp khách hàng siêu giàu. Trong khi đó, ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Nhà sáng lập GIDEV, từng là "chiến tướng" và Giám đốc Kinh doanh miền Nam của Vinhomes, chia sẻ góc nhìn về quy luật hình thành giá trị của những bất động sản lõi.

Cuộc đối thoại mở ra "mật ngữ" của giới sưu tầm: giá trị không nằm ở mức giá, mà ở thời gian, sự khan hiếm và khả năng lưu truyền

Dù đến từ ba lĩnh vực khác nhau, các diễn giả đều gặp nhau ở một điểm chung: giá trị bền vững không được tạo nên bởi sự phô diễn hay mức giá, mà bởi thời gian, tính khan hiếm và khả năng lưu truyền. Đó cũng chính là "mật ngữ" của những nhà sưu tầm.

Giới sưu tầm không tìm kiếm một sản phẩm mà là một giá trị

Trong hệ quy chiếu của nhà sưu tầm, tính khan hiếm, quá trình kiến tạo và khả năng lưu truyền luôn được đặt lên trước giá bán. Đó cũng là triết lý của The Collectors'. Thay vì phát triển một sản phẩm cho số đông, dự án được kiến tạo như bộ sưu tập giới hạn 58 đại trạch nội đô, hướng đến những tài sản có khả năng đồng hành cùng nhiều thế hệ.

Một trong những "mật ngữ" mà The Collectors' theo đuổi là giá trị của một tài sản không chỉ đến từ sự độc bản, mà còn từ quá trình kiến tạo và những chuẩn mực được bền bỉ gìn giữ. Minh chứng cho triết lý ấy, bà Đinh Diệu Linh cho biết mỗi nghệ nhân Baccarat phải trải qua tối thiểu 15 năm rèn luyện trước khi trực tiếp chế tác sản phẩm. Chính những tiêu chuẩn khắt khe ấy tạo nên đẳng cấp của thương hiệu.

Một "mật ngữ" khác là giá trị của sự khan hiếm không nằm ở số lượng giới hạn, mà ở việc tài sản ấy được kiến tạo dành cho một số ít chủ nhân. Ông Đoàn Hiếu Minh dẫn chứng Rolls-Royce chỉ sản xuất khoảng 3.200–6.000 xe mỗi năm trên toàn cầu. Việc khách hàng sẵn sàng chờ nhiều tháng, thậm chí hơn một năm để nhận xe cho thấy sức hấp dẫn của những tài sản hữu hạn. Cùng tinh thần đó, The Collectors' được phát triển như bộ sưu tập giới hạn 58 đại trạch nội đô, đồng nghĩa chỉ có 58 cơ hội sở hữu được xác lập ngay từ đầu.

Từ những lập luận ấy, có thể thấy giá trị của một tài sản sưu tầm không được quyết định bởi sự khan hiếm đơn lẻ, mà bởi khả năng hội tụ những giá trị đủ bền vững để được thời gian và thị trường ghi nhận.

Vì sao bất động sản lõi luôn có quỹ đạo gia tăng giá trị khác biệt?

Theo ông Trần Trường Sơn, thị trường luôn tồn tại hai nhóm tài sản: bất động sản phổ thông, nơi giá trị chủ yếu vận động theo chu kỳ cung - cầu và bất động sản lõi, được tạo nên từ vị trí chiến lược, nguồn cung hữu hạn và khả năng lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Từ góc nhìn thực tiễn, ông Trần Trường Sơn lý giải vì sao bất động sản lõi luôn được thị trường định giá khác biệt.

Với nhóm khách hàng tinh hoa, giá bán hiếm khi là yếu tố quyết định. Điều họ tìm kiếm là một không gian sống xứng tầm, đủ khan hiếm để duy trì giá trị và đủ bền vững để trở thành tài sản tích lũy lâu dài. Chính sự khác biệt ấy tạo nên quỹ đạo tăng trưởng vượt trội của những bất động sản lõi.

Ông cho biết, tại Vinhomes Central Park, căn hộ sau khoảng 12 năm tăng từ khoảng 50 triệu đồng/m² lên 140 triệu đồng/m². Trong khi đó, 93 căn biệt thự giới hạn của khu đô thị này từng mở bán khoảng 180 triệu đồng/m², hiện ghi nhận giao dịch thứ cấp phổ biến từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng/m². Tương tự, biệt thự tại Vinhomes Golden River từ mức 200–300 triệu đồng/m² nay được giao dịch ở mức hàng trăm tỷ đồng, cá biệt có căn 430m² đạt khoảng 700 tỷ đồng.

Theo ông, những con số này cho thấy một quy luật đã được thị trường kiểm chứng: khi một tài sản hội tụ vị trí chiến lược, nguồn cung hữu hạn và khả năng lưu truyền, giá trị của nó không chỉ tăng theo chu kỳ thị trường mà còn được bồi đắp bởi chính sự khan hiếm theo thời gian.

Từ góc nhìn đó, The Collectors' theo đuổi triết lý kiến tạo một bất động sản lõi, nơi giá trị không chỉ đến từ nguồn cung hữu hạn hay vị trí chiến lược, mà còn từ khả năng được nhiều thế hệ cùng gìn giữ và được thị trường tiếp tục ghi nhận theo thời gian.