Hà Nội hoàn thiện kho dữ liệu đất đai dùng chung cho hơn 4 triệu thửa đất

Ngày 8/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì họp giao ban về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 7/7, thành phố đã làm sạch 863.383 thửa đất, tăng 73.591 thửa so với thời điểm ngày 24/6.

Trong tổng số gần 4,01 triệu thửa đất trên địa bàn thành phố, còn khoảng 2,14 triệu thửa đất đã có dữ liệu cần tiếp tục được làm giàu, làm sạch, hoàn thành trước ngày 30/7. Bên cạnh đó, khoảng 1,2 triệu thửa đất, gồm khoảng 950.000 thửa chưa đo đạc và 250.000 thửa đã đo nhưng cần chỉnh lý, bổ sung, sẽ được hoàn thành trước ngày 30/8.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại cuộc họp

Nhiều địa phương đạt kết quả tích cực trong làm sạch dữ liệu đất đai, như phường Hai Bà Trưng (80,8%), phường Yên Sở (80,2%), phường Nghĩa Đô (75,5%), phường Cầu Giấy (75,3%), phường Phương Liệt (72,6%)... Trong khi đó, một số xã như Hương Sơn, Minh Châu, Bình Minh, Thanh Oai, Tam Hưng, Trần Phú... còn đạt tỷ lệ thấp do có diện tích đất nông nghiệp lớn, khó xác định vị trí thửa đất, thông tin chủ sử dụng và hồ sơ quét.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Công an thành phố tổ chức 5 đợt làm sạch dữ liệu dân cư. Đến nay, 2.112.464 thửa đất và căn hộ đã được xác minh, định danh chủ sử dụng, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần chuẩn hóa thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên toàn thành phố.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu, các cấp, ngành phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục triển khai đồng thời việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, kê khai đăng ký và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm rút ngắn thời gian thực hiện. Với các khu vực còn khối lượng đo đạc lớn, đặc biệt là các vùng đã dồn điền đổi thửa, Sở khẩn trương hoàn thiện thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn để tổ chức đo vẽ.

Ông Bùi Duy Cường thống nhất chủ trương ưu tiên bố trí kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp nhu cầu, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu thành phố bố trí kinh phí theo đúng quy định.

Liên quan đến hạ tầng số, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung của thành phố trước ngày 15/8 để tiếp nhận, lưu trữ và chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai cho các sở, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu cơ sở dữ liệu đất đai phải được cập nhật thường xuyên trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Việc vận hành phải bảo đảm liên tục, kịp thời cập nhật mọi biến động về đất đai, tránh tình trạng dữ liệu bị chậm hoặc không phản ánh đúng thực tế.