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Sân vận động PVF 60.000 chỗ lộ diện sau 8 tháng thi công

| | Bất động sản

Sau hơn 8 tháng thi công, sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ ngồi đang dần thành hình. Công trình chuẩn bị bước vào giai đoạn lắp đặt mái vòm thép nặng 8.600 tấn, đánh dấu bước chuyển quan trọng trước khi hoàn thiện một trong những tổ hợp thể thao hiện đại bậc nhất, hứa hẹn trở thành điểm nhấn mới của khu vực.

Toàn cảnh siêu sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi sắp lắp mái vòm.

Sân PVF (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, nằm trong quần thể tổ hợp thể thao - dịch vụ rộng 92 ha. Dự án do Bộ Công an khởi công xây dựng ngày 19/10/2025.

Sân PVF gồm 4 khán đài chính A, B, C, D cùng các khu chuyên môn phục vụ kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, cầu thủ, khu VIP, dịch vụ ẩm thực...

Sau hơn 8 tháng triển khai, phần kết cấu khán đài 60.000 chỗ ngồi hiện lên rõ nét.

Khu khán đài đã cơ bản xong phần kết cấu chính bằng bê tông cốt thép.

Các ghế ngồi cũng được lắp đặt tại khu vực thi công mẫu.

Bên trong lòng sân vận động, hệ thống giá đỡ chuyên dụng đã được lắp đặt để chuẩn bị thi công mái vòm nặng khoảng 8.600 tấn.

Trên công trường, nhà thầu đang tập trung triển khai hàng loạt cột trụ bê tông cốt thép siêu trường siêu trọng bao quanh mặt ngoài. Đây là các kết cấu chịu lực cốt lõi, yêu cầu độ chính xác tuyệt đối trong thi công để chuẩn bị cho việc nâng đỡ hệ mái vòm thép nặng hàng nghìn tấn trong giai đoạn tới

SVĐ PVF mới có diện tích 55.000 m2, sức chứa 60.000 chỗ ngồi, sau SVĐ Hùng Vương với 135.000 chỗ ngồi.

Khi hoàn thành, sân vận động sẽ có đầy đủ các khu chức năng đạt chuẩn quốc tế, phục vụ đào tạo, huấn luyện và tổ chức các giải đấu, sự kiện thể thao, giải trí quy mô lớn. Công trình được kỳ vọng đáp ứng tiêu chuẩn đăng cai ASIAD, Olympic và cả các trận đấu thuộc vòng chung kết World Cup trong tương lai. Cùng với đó, nhà thi đấu trong tổ hợp thể thao - dịch vụ rộng 92 ha cũng đang dần thành hình.

Phối cảnh 3D sân vận động và vị trí thi công dự án trên bản đồ.

Theo Trọng Tài

Tiền Phong

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