Sân vận động PVF 60.000 chỗ lộ diện sau 8 tháng thi công

Khi hoàn thành, sân vận động sẽ có đầy đủ các khu chức năng đạt chuẩn quốc tế, phục vụ đào tạo, huấn luyện và tổ chức các giải đấu, sự kiện thể thao, giải trí quy mô lớn. Công trình được kỳ vọng đáp ứng tiêu chuẩn đăng cai ASIAD, Olympic và cả các trận đấu thuộc vòng chung kết World Cup trong tương lai. Cùng với đó, nhà thi đấu trong tổ hợp thể thao - dịch vụ rộng 92 ha cũng đang dần thành hình.