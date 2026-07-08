Nơi từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên sắp xây sân bay 5.000 tỷ đồng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, sân bay Măng Đen là một trong 7 cảng hàng không được bổ sung vào mạng lưới cảng hàng không quốc gia.

Trước đó, cuối năm 2025, trong hồ sơ trình Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam đã làm rõ quy mô các sân bay đề xuất bổ sung. Theo đó, sân bay Măng Đen được quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp 4C, có diện tích hơn 350 ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.000 tỷ đồng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc bổ sung sân bay này không chỉ bám sát định hướng phát triển từ Trung ương đến địa phương mà còn mở ra cơ hội thu hút nguồn lực xã hội hóa, thúc đẩy phát triển du lịch, logistics, tăng cường kết nối vùng, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo quy hoạch, sân bay Măng Đen dự kiến nằm cách khu vực TP Kon Tum (cũ) khoảng 45 km về phía Đông Bắc, cách sân bay Pleiku khoảng 73 km, sân bay Chu Lai khoảng 93 km và sân bay Phù Cát khoảng 105 km.

Tổng thể theo Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, giai đoạn 2021-2030, Việt Nam sẽ duy trì, đầu tư và khai thác hiệu quả các cảng hàng không hiện hữu, đồng thời nghiên cứu quy hoạch, phát triển 36 cảng hàng không.

Trong đó, có 19 cảng hàng không quốc tế gồm: Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc và Côn Đảo.

Bên cạnh đó là 17 cảng hàng không nội địa gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Bạch Long Vĩ, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Măng Đen, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Thành Sơn và Thổ Chu.

Như vậy, 7 cảng hàng không được bổ sung vào quy hoạch trong giai đoạn này gồm: Ninh Bình, Gia Bình, Vân Phong, Lai Châu, Bạch Long Vĩ, Măng Đen và Phan Thiết.

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, đến năm 2030, hệ thống cảng hàng không cả nước sẽ có tổng công suất thiết kế khoảng 249,14 triệu hành khách mỗi năm, với nhu cầu vốn đầu tư theo quy hoạch khoảng 577.572 tỷ đồng.

Tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam dự kiến hình thành 37 cảng hàng không. Trong đó, 17 cảng hàng không nội địa được giữ nguyên như giai đoạn trước, đồng thời bổ sung thêm cảng hàng không thứ hai của Vùng Thủ đô, nâng tổng số cảng hàng không quốc tế lên 20.

Khi hoàn thiện theo quy hoạch đến năm 2050, hệ thống cảng hàng không cả nước dự kiến đạt công suất thiết kế khoảng 533,5 triệu hành khách mỗi năm, với tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 586.505 tỷ đồng.