Hà Nội: Quán bún riêu phố cổ bị 'đóng cửa' sau phản ánh của du khách

Ngày 5/3, UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, Đoàn liên ngành về ATTP của phường đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh bún riêu tại địa chỉ số 14 Hàng Lược (phường Hoàn Kiếm).

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện cơ sở có nhiều vi phạm về ATTP , như: thức ăn không được che đậy, côn trùng xâm nhập khu vực chế biến, nhân viên không đeo găng tay và khẩu trang.

Chủ cơ sở là bà N.T.H (sinh năm 1963) đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở số 14 Hàng Lược

Đoàn liên ngành lập biên bản vi phạm hành chính; UBND phường Hoàn Kiếm đã ra quyết định xử phạt vi phạm cơ sở hành chính số tiền 4,5 triệu đồng và đình chỉ hoạt động.

Chủ quán cam kết chấp hành và không mở cửa lại tới khi đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Trước đó, ngày 3/3, một du khách Trung Quốc đã đăng trên mạng xã hội Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu) về trải nghiệm ăn uống tại quán bún riêu ở Hàng Lược. "Với những ai coi trọng sự sạch sẽ, ăn uống ở Việt Nam thực sự là một cuộc tra tấn", người này viết kèm hình ảnh khu vực bán hàng đầy rác, sàn nhà ẩm ướt.

Bức ảnh sau đó cũng được cộng đồng mạng Việt Nam chia sẻ. Ngay sau đó, phường Hoàn Kiếm đã tiến hành kiểm tra theo quy định.