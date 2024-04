Hà Nội sắp có mưa to, có thể xảy ra dông lốc, sét và gió giật mạnh

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Quận Bắc Từ Liêm, Quận Ba Đình, Ba Vì, Chương Mỹ, Quận Đống Đa, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Quận Hà Đông, Quận Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Quận Hoàn Kiếm, Quận Hoàng Mai, Quận Long Biên, Đan Phượng, Mê Linh, Quận Nam Từ Liêm, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thị xã Sơn Tây, Quận Tây Hồ, Thạch Thất, Thanh Trì, Quận Thanh Xuân, đang di chuyển và tiếp tục mở rộng sang khu vực nội thành khác của Hà Nội.

Trong ít giờ nữa, Hà Nội được dự báo có mưa rào và dông, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này gây mưa cho các quận/huyện vực Quận Bắc Từ Liêm, Quận Ba Đình, Ba Vì, Chương Mỹ, Quận Đống Đa, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Quận Hà Đông, Quận Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Quận Hoàn Kiếm, Quận Hoàng Mai, Quận Long Biên, Đan Phượng, Mê Linh, Quận Nam Từ Liêm, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thị xã Sơn Tây, Quận Tây Hồ, Thạch Thất, Thanh Trì, Quận Thanh Xuân, sau đó sẽ lan sang các quận/huyện khác thuộc nội thành Hà Nội.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu, ngày và đêm 24/4, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm (mưa tập trung vào thời gian chiều tối và đêm), nhiệt độ giảm nhẹ so với ngày hôm qua.