Hà Nội sắp có nguồn cung khoảng 4.000 căn hộ, giá bán từ 66 triệu đồng/m2

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tại thị trường địa ốc Hà Nội ngày càng khan hiếm, Tập đoàn CapitaLand đã chính thức khởi công Dự án Lumi Hanoi vào sáng ngày 1/3/2024 tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi hoàn thành, dự kiến sẽ cung cấp hơn 4.000 căn hộ cho thị trường Hà Nội.

Sáng 1/3/2024, dự án nhà ở Lumi Hanoi với khoảng 4.000 căn hộ cao cấp do Tập đoàn CapitaLand Development Việt Nam làm chủ đầu tư đã chính thức khởi công tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Dự án Lumi Hà Nội do CapitaLand Development Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1 tỷ SGD (khoảng 18.000 tỷ đồng), tọa lạc tại vị trí đắc địa, có 2 mặt tiền là đại lộ Thăng Long và đường vành đai 3,5, nhìn sang 3 khu đô thị lớn là Vinhomes Smart City, Nam An Khánh và Mailand (tức Bắc An Khánh).



Dự án sẽ được triển khai thành nhiều giai đoạn, bao gồm 9 tòa tháp từ 29 - 35 tầng. Với nhiều loại hình căn hộ, từ căn 1 phòng ngủ 42m2 đến căn 4 phòng ngủ 135m2. Căn duplex và penthouse với diện tích từ 115m2 và 410m2 cũng sẽ được tích hợp trong dự án.

Ngay từ thời điểm cuối năm 2023, CLD đã công bố thông tin sơ bộ về dự án căn hộ cao cấp Lumi Hanoi. Theo đó, dự án được xây dựng trên khu đất gần 5,6ha tại khu vực được quy hoạch bài bản ở phía tây Hà Nội, liền kề với các tiện ích như công viên, trường học, trung tâm thương mại, cơ sở y tế và trung tâm hành chính mới…

Thông tin về giá bán cũng đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Theo một nhân viên sale bất động sản cho biết, dự án đang được rao bán với giá từ 66 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT).