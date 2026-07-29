Hà Nội số hóa hạ tầng giao thông: Chỉ một bản đồ quản lý toàn bộ mạng lưới giao thông Thủ đô

Xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông số đồng bộ

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các chủ trương của Chính phủ về phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, cùng Kế hoạch hành động số 20-KH/BCĐ57 của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã xây dựng Hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc triển khai hệ thống là yêu cầu cấp thiết nhằm đổi mới phương thức quản lý nhà nước đối với kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng hiện đại, khoa học và dựa trên dữ liệu số. Đồng thời, hệ thống khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo trì và đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, hình thành kho dữ liệu số chuyên ngành giao thông và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của Hà Nội.

Hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số (GIS) cho phép theo dõi trực quan toàn bộ mạng lưới giao thông Hà Nội trên một nền tảng thống nhất.

Hệ thống được phát triển với mục tiêu tạo lập cơ sở dữ liệu số đầy đủ, chính xác và đồng bộ về kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố, bao gồm hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị cùng các công trình hạ tầng giao thông liên quan.

Toàn bộ dữ liệu được chuẩn hóa, số hóa và quản lý tập trung trên nền tảng bản đồ số GIS, bảo đảm khả năng cập nhật, khai thác và chia sẻ thống nhất giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Thông qua hệ thống, cơ quan quản lý có thêm công cụ phục vụ công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý tài sản công, duy tu, bảo trì và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng thời, hình thành nền tảng dữ liệu số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Thành phố trên môi trường số; cung cấp dữ liệu phục vụ công tác thống kê, dự báo, phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định.

Đây cũng là nền tảng dữ liệu quan trọng để kết nối, chia sẻ thông tin giữa các sở, ngành theo Kiến trúc Chính quyền điện tử và Chính quyền số của Hà Nội, hướng tới phát triển hệ thống giao thông thông minh (ITS), Trung tâm điều hành giao thông thông minh và Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Đến nay, Sở Xây dựng Hà Nội đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu không gian (GIS) về kết cấu hạ tầng giao thông trên toàn thành phố; chuẩn hóa, số hóa và cập nhật dữ liệu đối với các loại hình kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý.

Hệ thống cũng đã xây dựng các phân hệ quản lý chuyên ngành gồm quản lý kết cấu hạ tầng đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị và phân hệ quản trị, khai thác, điều hành toàn hệ thống.

Đáng chú ý, dữ liệu đã được kết nối, tích hợp với một số cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị như cây xanh, chiếu sáng công cộng và vận tải hành khách công cộng; hình thành môi trường quản lý tập trung trên nền tảng số, cho phép theo dõi trực quan hiện trạng toàn bộ kết cấu hạ tầng giao thông trên bản đồ số.

Tạo nền tảng cho giao thông thông minh và đô thị thông minh

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc đưa hệ thống vào vận hành đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Hệ thống góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông; tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý, khai thác và bảo trì; Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách và hoạch định chiến lược phát triển hạ tầng giao thông.

Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp tăng cường khả năng giám sát hiện trạng hạ tầng, hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị đô thị.

Việc đưa hệ thống vào vận hành được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, quy hoạch, đầu tư, bảo trì hạ tầng giao thông, tạo nền tảng phát triển giao thông thông minh và đô thị thông minh của Hà Nội.

Trong giai đoạn 2026-2030, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đối với toàn bộ hệ thống đường bộ, cầu, hầm, nút giao thông, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa, bến bãi, điểm đỗ xe, hệ thống an toàn giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số là một trong những cấu phần dữ liệu nền tảng quan trọng của Kho dữ liệu số dùng chung Thành phố Hà Nội, phục vụ xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC), phát triển chính quyền số và quản trị đô thị dựa trên dữ liệu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số.