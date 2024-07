Hà Nội: Tài khoản ngân hàng bốc hơi 10 tỷ đồng sau khi cài đặt phần mềm Dịch vụ công "giả mạo"

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả danh Công an gọi điện yêu cầu người dân cài đặt phần mềm Dịch vụ công "giả mạo" để chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí, mất cảnh giác nên đã "sập bẫy" thủ đoạn này.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ Công an gọi điện cho người dân thông báo căn cước công dân của họ bị lỗi trên hệ thống hoặc cần phải cập nhật dữ liệu dân cư, mã định danh, rồi yêu cầu người dân đến cơ quan Công an để làm việc. Với lý do cần hoàn thiện gấp hồ sơ, đối tượng sẽ thúc ép để người dân phải khẩn trương tải phần mềm Dịch vụ công "giả mạo", do đối tượng cung cấp. Ngay sau khi cài đặt phần mềm giả mạo này, người dân sẽ bị đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại, thực hiện việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán được lưu trên điện thoại.

Phần mềm Dịch vụ công giả mạo

Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an quận quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thủ đoạn như trên. Theo đó, Công an quận Cầu Giấy tiếp nhận đơn trình báo của anh T (trú tại: Cầu Giấy, Hà Nội) về việc anh có nhận được điện thoại của một đối tượng giả danh cán bộ Công an, yêu cầu anh cài đặt phần mềm Dịch vụ công "giả mạo". Sau khi cài đặt xong, anh T phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất 10 tỷ đồng nên đã đến cơ quan Công an trình báo.



Trước đó, một trường hợp ở quận Đống Đa, TP Hà Nội cũng đã bị chiếm đoạt 500 triệu đồng khi cài đặt phần mềm Dịch vụ công giả mạo. Cụ thể, vào ngày 13/6/2024, Công an quận Đống Đa tiếp nhận đơn trình báo của chị N (SN: 1976; trú tại: Đống Đa, Hà Nội) về việc có nhận được điện thoại của một đối tượng, tự xưng là cán bộ Công an thành phố Hà Nội, yêu cầu chị cài đặt phần mềm Dịch vụ công. Sau khi cài đặt xong, chị N phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất 500 triệu đồng nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển hết tiền của bị hại.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.