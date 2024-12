SHS ước tính VietinBank, ACB, VIB, Techcombank và MSB được nới room tín dụng lên 16 - 21,6%

Ảnh minh họa

Trong báo cáo cập nhật về ngành ngân hàng mới công bố, Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) cho biết trong đợt cấp bổ sung hạn mức tín dụng ngày 28/11 vừa qua, có 5 ngân hàng đủ điều kiện được cấp hạn mức bổ sung gồm: VietinBank (từ 14% lên 16%), ACB (từ 18,4% lên 20,69%), VIB (từ 18,4% lên 21,6%), Techcombank (từ 18,5% lên 20%) và MSB (từ 16,3% lên 18,27%).

“Việc được cấp thêm room tín dụng giúp các ngân hàng nói trên mở rộng quy mô kinh doanh, khi mà nhu cầu tín dụng thường cao thời điểm cuối năm”, SHS cho hay.

Nguồn: SHS

Theo SHS, nhóm ngân hàng tư nhân đặc biệt là nhóm cho vay doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn như Techcombank, HDBank hay LPBank đều đã vượt hạn mức năm và đã được nới room tín dụng.

Trong nhóm ngân hàng tư nhân cho vay bán lẻ, VPBank tăng trưởng tín dụng 9% (55% hạn mức), khá thấp so với các NHTM khác trong nhóm. Lý do một phần đến từ việc VPBank tiếp tục chủ động giảm dư nợ trái phiếu doanh nghiệp, 9 tháng năm 2024 ghi nhận giảm 47% xuống 18.442 tỷ đồng sau khi đã giảm 20% trong năm 2023. Cho vay khách hàng hợp nhất tăng 12,2% (cùng kỳ 2023 tăng 19%).

SHS cũng cho biết, dư nợ tín dụng bất động sản đến cuối tháng 9/2024 đạt 3,15 triệu tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ và tăng 9% từ đầu năm, chiếm khoảng 21% tổng tín dụng, có sự phân hóa rõ rệt giữa tín dụng đầu tư và tín dụng tiêu dùng. Mảng bất động sản tiêu dùng cá nhân vay mua nhà, sửa nhà 9 tháng năm 2024 ghi nhận 1,8 triệu tỷ đồng tăng 7,2% so với năm ngoái và tăng 4,6% từ đầu năm. Mảng cho vay chủ đầu tư liên tục tăng tỷ trọng trong 2 năm gần đây, đạt 1,3 triệu tỷ đồng tăng 28,2% so cùng kỳ năm ngoái và 16,0% từ đầu năm.

Đối với ảnh hưởng của việc Thông tư 02 về tái cơ cấu nợ sẽ hết hiệu lực từ ngày 31/12/2024, SHS cho biết hiện chưa có thông tin từ phía Ngân hàng Nhà nước liên quan tới việc gia hạn hoặc dừng áp dụng Thông tư 02 theo đúng lộ trình dự kiến. Tại thời điểm cuối quý 2/2024, dư nợ tái cơ cấu theo Thông tư 02 có giá trị 230 nghìn tỷ đồng, tăng 25,6% từ đầu năm. Theo quy định, các ngân hàng phải trích lập dự phòng khoản nợ tái cơ cấu theo Thông tư 02 theo đúng nhóm nợ, khoản chênh lệch so với nhóm nợ hiện tại được trích lập 50% mỗi năm, đạt 100% vào cuối năm 2024.

“Việc không gia hạn Thông tư 02 có thể làm tăng quy mô nợ xấu và giảm tỷ lệ bao phủ nợ xấu, không ảnh hưởng đến trích lập dự phòng của ngân hàng”, Chứng khoán SHS nhân định.

Theo SHS, Thông tư 02 hết hiệu lực sẽ có tác động khác nhau đối với từng ngân hàng. Nhóm ngân hàng như BIDV, Vietcombank, VietinBank, Techcombank, ACB,… sẽ ít chịu ảnh hưởng nhờ sở hữu bộ đệm dự phòng vững chắc và sức khỏe tài chính tốt. Nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ nhóm 2 cao và tỷ lệ bao phủ nợ xấu thấp dự báo sẽ chịu ảnh hưởng lớn hơn.