Hà Nội tạm dừng điều chỉnh người sử dụng đất khu đô thị 'nghìn tỷ' tranh chấp

Tạm dừng quyết định điều chỉnh người sử dụng đất

Theo quyết định vừa được UBND TP Hà Nội ký ban hành về việc tạm dừng thực hiện quyết định 5269 ngày 25/11/2020 của UBND TP về việc điều chỉnh một số nội dung ghi tại quyết định 3128 ngày 30/7/2008.

Lý do tạm dừng là Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang rà soát, báo cáo theo kiến nghị của Thanh tra TP tại văn bản 3271 ngày 24/8/2022 về việc kiểm tra, rà soát tổng thể dự án BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT.

Sau gần 2 năm, UBND TP Hà Nội đã tạm dừng quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5. Ảnh: Hạ Vũ.

Tại quyết định này, UBND TP cũng yêu cầu UBND huyện Thanh Oai, UBND các xã: Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh, huyện Thanh Oai giám sát việc quản lý sử dụng đất và chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương theo đúng quy định.



Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 25/11/2020, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký quyết định 5269 điều chỉnh một số nội dung ghi tại quyết định số 3128 ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây.

Theo quyết định này, UBND TP Hà Nội điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại quyết định 3128 về việc thu hồi hơn 182 ha đất trên địa bàn xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh của huyện Thanh Oai, chuyển mục đích sử dụng thành đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 từ Công ty CP phát triển địa ốc Cienco 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP.

Tại quyết định 5269, UBND TP nêu rõ lý do điều chỉnh là căn cứ theo quyết định 963 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) về việc cho phép đầu tư dự án Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco5 tại huyện Thanh Oai.

Quyết định 24 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đổi tên Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP. Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP có trách nhiệm kế thừa toàn bộ trách nhiệm, nghĩa vụ của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5, đẩy nhanh tiến độ GPMB, đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco5 theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Cùng với đó, lý do điều chỉnh còn dựa trên đề nghị của Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) tại các văn bản số 948/ANĐT-P5 ngày 6/8/2018, 147/ANĐT-P4 ngày 21/1/2020; đề nghị của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP tại văn bản số 05 ngày 24/3/2020 và văn bản số 395 ngày 4/3/2020 của Tổng cục quản lý đất đai.

Báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định

Tại Báo cáo số 3127 về việc kiểm tra, rà soát tổng thể dự án BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT, Thanh tra TP Hà Nội làm rõ việc tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành quyết định số 5269 điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại quyết định 3128 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây).

Theo Thanh tra Hà Nội, theo quy định tại Khoản 1, Điều 55 Luật Đầu tư năm 2005 và điểm b, Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 02 ngày 5/1/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế Khu đô thị mới, thì việc UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) ban hành quyết định giao đất cho Công ty CP phát triển địa ốc Cienco5 (doanh nghiệp dự án) để thực hiện các dự án hoàn vốn là không đúng.

Khu đô thị Mỹ Hưng sau nhiều năm không triển khai vẫn chỉ là cánh đồng hoang, người dân tận dụng thả trâu bò, nuôi vịt... Ảnh: Hạ Vũ.

Do Khu đô thị Thanh Hà A, B, Công ty CP phát triển địa ốc Cienco 5 đã thực hiện công tác GPMB và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xây dựng công trình nhà thấp tầng, cao tầng theo các quyết định số 3129, 3130 ngày 30/7/2008; đối với Khu đô thị Mỹ Hưng chưa triển khai đầu tư, do đó UBND TP có quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất…



Tuy nhiên, theo Thanh tra TP Hà Nội, trước khi trình UBND TP quyết định trên, liên ngành TP Hà Nội chưa làm rõ việc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 (nhà đầu tư), thời điểm thực hiện cổ phần hóa (năm 2014), Tổng Công ty có xác định giá trị đầu tư của đơn vị tại dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các dự án Khu đô thị Thanh Hà A, B, Khu đô thị Mỹ Hưng vào giá trị doanh nghiệp hay không.

Đồng thời, nghĩa vụ tài chính của Tổng Công ty với Nhà nước khi đầu tư xây dựng Khu đô thị Mỹ Hưng và với số tiền Công ty CP phát triển địa ốc Cienco 5 đã nộp 510 tỷ đồng tiền chênh lệch giữa giá trị quyền sử dụng đất của 3 dự án đối ứng (trong đó có Khu đô thị Mỹ Hưng) với giá trị Hợp đồng BT và nộp 50 tỷ đồng tiền ký quỹ, cần phải được kiểm tra, rà soát lại.

Từ những tồn tại, vướng mắc này, Thanh tra TP kiến nghị UBND TP giao Sở GTVT chủ trì cùng Sở KH-ĐT, Sở TN&MT, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP tham mưu UBND TP làm việc với Bộ GTVT liên quan đến việc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 khi tiến hành cổ phần hóa (năm 2014) có quyền và nghĩa vụ đối với dự án đường trục phía Nam và dự án Khu đô thị Thanh Hà A, B và Khu đô thị Mỹ Hưng không; Có xác định giá trị đầu tư của Tổng Công ty tại các dự án trên vào giá trị doanh nghiệp hay không.

Trên cơ sở kết quả làm việc với Bộ GTVT, đề xuất UBND TP phương án xử lý tồn tại, vướng mắc đối với dự án đường trục phía Nam và các dự án Khu đô thị Thanh Hà A, B, Khu đô thị Mỹ Hưng , báo cáo Thành ủy, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Thanh tra TP cũng kiến nghị trong thời gian chờ ý kiến của Bộ GTVT, Bộ Công an; ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và Thủ tướng Chính phủ, giao Sở TN&MT tham mưu UBND TP ra văn bản tạm dừng thực hiện quyết định 3128, 3129, 3130 ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) và quyết định 5269 ngày 25/11/2020 của UBND TP Hà Nội.