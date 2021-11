Hà Nội: Tăng trưởng năm 2021 sẽ thấp hơn 2,35% theo kịch bản rủi ro

Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Kế hoạch số 246, về việc phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tháng cuối năm và các năm 2022, 2023.

Kế hoạch này đặt ra một số kịch bản dựa trên nguy cơ dịch bệnh Covid-19 vẫn ở mức cao, tỷ lệ tiêm vaccine vẫn chưa đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng.

Theo đó, UBND Hà Nội dự báo việc phục hồi sản xuất, kinh doanh thích ứng an toàn dịch Covid-19 gặp một số khó khăn. Các chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy, nguồn cung lao động thiếu do về quê, chưa sẵn sàng trở lại sản xuất. Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn do không có tài sản thế chấp hoặc phương án sản xuất kinh doanh không khả thi trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh...

Từ đánh giá tình hình thực tiễn, quan điểm của TP Hà Nội là tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, chủ động, linh hoạt phục hồi và phát triển kinh tế, theo lộ trình có kiểm soát, với tiêu chí an toàn là trên hết, và cao hơn tiêu chí chung của cả nước.

Mục tiêu của TP Hà Nội là hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc và điểm nghẽn nhằm phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh trên cơ sở thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Hà Nội bảo đảm ổn định kinh tế, cân đối ngân sách, nuôi dưỡng và củng cố nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, đời sống của người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19.

Đối với các kịch bản tăng trưởng, UBND Hà Nội dự báo quý IV/2021, GRDP sẽ tăng từ 5,09 - 7,37%. Năm 2021, GRDP tăng 2,35 - 3%. Trong khi đó, đối với kịch bản rủi ro, Hà Nội dự đoán GRDP quý IV tăng thấp hơn 5,09%, và cả năm 2021 tăng thấp hơn 2,35%.

Để thực hiện kế hoạch này, TP Hà Nội sẽ kiểm soát dịch Covid-19, nâng cao năng lực của hệ thống y tế; chuyển đổi trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Thành phố cũng phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm, đảm bảo nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ chi quan trọng, bức xúc, dự án trọng điểm.

Đặc biệt, Hà Nội đang tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Thành phố sẽ giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2021, đối với trường hợp người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng .

Đồng thời, Hà Nội cũng miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III, IV năm 2021, đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi ngành.