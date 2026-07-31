Hà Nội tập trung cao nhất để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm; thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai trong các tháng cuối năm 2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, Đảng ủy UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, thành phố vẫn còn một số hạn chế căn bản: GRDP tăng trưởng 6 tháng đầu năm chưa đạt kế hoạch đề ra; một số địa phương chưa chủ động nhận diện đầy đủ dư địa không gian để phát triển…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Trong những tháng cuối năm 2026, UBND thành phố tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Trong đó, điều hành kịch bản tăng trưởng theo hướng kiểm soát, cập nhật theo sát tình hình thực tế hằng tuần, hằng quý, hằng tháng.

Thứ hai, tập trung phát triển công nghiệp xây dựng, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, ưu tiên phát triển 4 nhóm ngành công nghiệp trọng điểm là chế biến, chế tạo công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, điện tử bán dẫn, công nghiệp số và đẩy nhanh phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

Thứ ba, phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ. Trong đó, đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường phát triển thương mại điện tử, phát triển các sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp chủ lực.

Thứ tư, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, đến hết năm 2026, thành phố giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn được giao, 5% còn lại sẽ được giải ngân vào tháng 1-2027.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Thứ năm, thu hút đầu tư và phát triển đầu tư ngoài ngân sách. Cụ thể, thành phố rà soát phân loại và xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai. Sau khi đã phân loại, các sở, ngành phải tập trung quyết liệt tháo gỡ thủ tục để các đơn vị có thể triển khai ngay; hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, chuẩn bị các quỹ đất sạch để thu hút FDI quy mô lớn và công nghệ cao.

Thứ sáu, về điều hành tài chính tín dụng, thành phố sẽ mở rộng đối tượng cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố. Thành phố rà soát nhu cầu tín dụng các ngành, lĩnh vực có đóng góp lớn cho tăng trưởng, chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp điều hành hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Thứ bảy, về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính, thành phố triển khai hiệu quả Quỹ Phát triển khoa học công nghệ theo cơ chế, chính sách Luật Thủ đô năm 2026. Thành phố huy động và phát huy vai trò Quỹ đầu tư mạo hiểm, triển khai hiệu quả đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng giảm tối thiểu 5% thời gian giải quyết và thành phần hồ sơ...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Thứ tám, trong công tác thống kê dữ liệu và phục vụ điều hành, thành phố yêu cầu các ngành, các cấp, đặc biệt là cơ quan Thống kê thành phố theo dõi sát tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng, nâng cao chất lượng công tác thống kê, phân tích dự báo và cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố...

Thứ chín , thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả 3 nền tảng chiến lược, gồm: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Thứ mười, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Trong đó, thành phố tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương, kỷ luật hành chính; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thành phố hoàn thiện phương án phân loại, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các trường học theo chỉ đạo Trung ương và Thành ủy. Thành phố cũng tăng cường kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân chậm trễ trong công việc, gây phiền hà, né tránh trách nhiệm...

Xây dựng “đường găng” tiến độ cho từng nhiệm vụ, từng dự án

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy UBND thành phố đã đạt được trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Phân tích các tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đồng chí Trần Đức Thắng cho rằng, các ý kiến thảo luận tại hội nghị của các đồng chí Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành rất thẳng thắn, thiết thực, đi vào những vấn đề trọng tâm, cấp bách đang đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đồng thời, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ trong các tháng cuối năm, qua đó hoàn thành kế hoạch của cả năm 2026.

Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, đây là trách nhiệm, danh dự và cam kết của Đảng bộ, chính quyền thành phố đối với nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đánh giá cao Đảng ủy và lãnh đạo UBND thành phố đã xác định rõ và chỉ đạo xây dựng, thực hiện kịch bản điều chỉnh cho mục tiêu tăng trưởng trong các tháng cuối năm 2026. Qua báo cáo của Đảng ủy UBND thành phố cho thấy, kịch bản tăng trưởng bảo đảm sát đúng với thực tế của thành phố hiện nay. Nhiệm vụ quan trọng hiện nay là tập trung tổ chức thực hiện cho được kịch bản điều chỉnh của 5 tháng cuối năm 2026 và định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2027.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Trên cơ sở kịch bản điều chỉnh tăng trưởng, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị, Đảng ủy UBND thành phố thực hiện phân cấp, xác định các nhiệm vụ, dự án, giao trách nhiệm cụ thể để có thể kiểm đếm, đánh giá, cá thể hóa trách nhiệm. Đồng thời, xây dựng “đường găng” tiến độ cho từng nhiệm vụ, từng dự án, theo dõi đôn đốc hằng tuần.

Nhấn mạnh yêu cầu vào cuộc mạnh mẽ để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2026, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị, Đảng ủy UBND thành phố sớm xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu, Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư công. Đây tiếp tục được xác định là một trong các nhiệm vụ quan trọng đóng góp vào tăng trưởng.

Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% theo kế hoạch đề ra. Cùng với đó là khơi thông các nguồn lực ngoài ngân sách, trong đó có các dự án đầu tư ngoài ngân sách; tiếp tục quan tâm thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, du lịch...

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng đề nghị tập trung hoàn thành các quy hoạch phân khu nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô; hoàn thành việc kiểm kê các nguồn lực đất đai, tài sản công; phát triển khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế sáng tạo; tiếp tục tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu, Đảng ủy UBND thành phố và các sở, ngành thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, phải quan tâm việc đang yếu ở khâu nào để tập trung khắc phục, bảo đảm khoa học, hiệu quả thực chất trên nguyên tắc một việc một đầu mối, không chồng chéo và tăng cường phân cấp, phân quyền.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, công việc từ nay đến cuối năm đặt ra rất nặng nề, vì vậy yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố cần tiếp tục quyết tâm, nỗ lực lớn hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

“Với tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy và lãnh đạo UBND thành phố, các đồng chí lãnh đạo sở, ngành của thành phố và sự phối hợp vào cuộc trách nhiệm của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, chúng ta sẽ hoàn thành được mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí Thường trực Thành ủy. Ảnh: Quang Thái

Phát biểu tiếp thu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng trân trọng cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thời gian tới. Đây là những định hướng đặc biệt quan trọng để UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng trong các tháng còn lại của năm 2026.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 rất lớn, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng tin tưởng, với sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ của đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.