Sau Nghệ An, Tiền Giang, 'gã khổng lồ' sản xuất thép từ Trung Quốc hé lộ kế hoạch rót tiếp hơn 9.000 tỷ đồng: Phía Việt Nam hồi đáp ra sao?

Mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có buổi tiếp xã giao ông Yu Chenjie, Chủ tịch Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật kim loại Yongjin (Trung Quốc). Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp đón, ông Yu Chenjie đã báo cáo một số nét nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Yongjin.

Theo đó, được thành lập năm 2003, đến nay Yongjin là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu Trung Quốc về thép không gỉ cán nguội chính xác, đồng thời sở hữu chuỗi sản xuất vật liệu titan quy mô lớn. Sản phẩm của tập đoàn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như hàng không vũ trụ, đường sắt, điện tử, thiết bị y tế, bảo vệ môi trường và xây dựng.

Tại Việt Nam, từ năm 2020 đến nay, Yongjin đã đầu tư lũy kế khoảng 315 triệu USD (tương đương khoảng hơn 8,2 nghìn tỷ đồng) , đưa vào vận hành hai nhà máy sản xuất thép không gỉ cán nguội tại Tiền Giang và Nghệ An, đồng thời triển khai dự án thứ ba tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh). Trong 3 năm tới, tập đoàn dự kiến tiếp tục đầu tư thêm khoảng 350 triệu USD (tương đương khoảng hơn 9 nghìn tỷ đồng) nhằm mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ.

Chủ tịch Tập đoàn Yongjin cho biết thời gian tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi sản xuất thép không gỉ theo hướng khép kín, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để hình thành hệ sinh thái công nghiệp thép không gỉ.

Đồng thời, lãnh đạo tập đoàn cũng kiến nghị Chính phủ nghiên cứu các chính sách hỗ trợ phát triển ngành thép không gỉ, tạo điều kiện thuận lợi về đầu tư, xuất khẩu và cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), qua đó thu hút thêm các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đầu tư tại Việt Nam.

Mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có buổi tiếp xã giao ông Yu Chenjie, Chủ tịch Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật kim loại Yongjin (Trung Quốc). Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Việt Nam đang quyết tâm triển khai các chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm đưa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới. Việc các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc đến đầu tư tại Việt Nam sẽ góp phần đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất hơn, tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp.

Phó Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam đang triển khai định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới, với mục tiêu tăng trưởng cao, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động. Theo đó, ưu tiên phát triển công nghiệp luyện kim, công nghiệp nặng phục vụ công nghiệp chế tạo và các ngành công nghiệp trọng điểm, đồng thời triển khai các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài đối với những lĩnh vực ưu tiên như khoa học, công nghệ, công nghiệp chế tạo và công nghiệp nặng.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao kết quả đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn Yongjin thời gian qua, đặc biệt là việc lựa chọn Việt Nam là địa bàn đầu tư lâu dài trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và xuất khẩu.

Sau khi lắng nghe báo cáo và các kiến nghị của Tập đoàn Yongjin, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận những kết quả đầu tư của doanh nghiệp tại Việt Nam, đồng thời trao đổi thêm về định hướng hợp tác và phát triển trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Tập đoàn Yongjin nghiên cứu phát triển chuỗi giá trị thép không gỉ hoàn chỉnh tại Việt Nam, từ luyện thép, cán nóng, cán nguội đến gia công chính xác và sản xuất sản phẩm cuối cùng; đồng thời thu hút các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cùng đầu tư tại Việt Nam.

Yongjin cần tăng cường chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam.

Đánh giá cao việc các dự án của Yongjin đã tạo nhiều việc làm cho người lao động Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tập đoàn tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng cường chuyển giao công nghệ và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời coi thành công của các nhà đầu tư nước ngoài cũng chính là thành công của Việt Nam.