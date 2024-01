Hà Nội: Thiếu nguồn cung, giá chung cư cao ngất ngưởng, dù chấp nhận đi xa nhưng 2 tỷ vẫn khó mua được nhà

"Đỏ mắt" tìm căn hộ 2 tỷ đồng khu xa trung tâm

Anh Nguyễn Hoàng (Mỹ Đình, Hà Nội) có tài chính khoảng 2 tỷ đồng muốn mua căn chung cư tại khu vực ngoài vành đai 3, phía Tây Hà Nội. Tuy nhiên, tham khảo một số sàn giao dịch, anh thấy giá tăng mạnh so với năm trước. Cụ thể giá một căn hộ chung cư 85 m2 tại khu vực quận Hà Đông, đầu năm rao bán với giá 2,7 tỷ đồng, đến nay đã lên hơn 3 tỷ đồng.

Cùng nhu cầu đi tìm căn hộ chung cư, chị Hồng Hà (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho hay, gia đình chị đã tìm hiểu mua nhà tại một số dự án, gần trung tâm để tiện đi lại, với căn hộ có diện tích hơn 80m2 giá đang ở mức 3 tỷ đồng trở lên, so với cuối năm ngoái giá tăng khoảng 7-10%.

Theo chị Hà, khi tìm mua chung cư mới ở Hà Đông thì không có chung cư nào dưới 30 triệu đồng. "Ở ngoại thành bây giờ cũng khó tìm, tham khảo giá trên các trang rao bán bất động sản, giá của các căn chung cư mới ở các quận xa trung tâm Hà Nội có giá khoảng từ 35-45 triệu/m2", chị Hà cho biết.

Với tài chính hiện tại, vợ chồng chị Hà xác định chỉ có thể mua được những căn hộ thông thường như studio và những căn 1 phòng ngủ hoặc 2 phòng ngủ với diện tích nhỏ khoảng 45-50 m2 ở khu vực ngoài trung tâm.

Cùng với sự hoàn thiện về hạ tầng giao thông và sự xuất hiện của các dự án lớn, giá bán chung cư tại các khu vực xa trung tâm cũng tăng theo, ngày càng nhiều các căn hộ trên dưới 40 triệu đồng/m2.

Giá chung cư ngày càng cao ngất ngưởng

Theo dự báo mới đây của Hiệp hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), tại Hà Nội, giá căn hộ tiếp tục neo ở mức cao, sẽ ngày càng khan hiếm dự án mới giá dưới 50 triệu đồng/m2. Giá chào bán tiếp tục tăng tại các giai đoạn cuối tại các phân khu trong cùng dự án do nguồn cung vẫn tiếp tục khan hiếm.

Những dự án mới mở bán tại các khu vực không phải trung tâm Hà Nội đang có giá mở bán trên 40 triệu đồng/m2. Khu vực phía Tây Hà Nội này hiện nay đa phần đều có mức giá rất cao như Green Symphony (huyện Hoài Đức) giá chào bán khoảng 39-42 triệu đồng/m2; dự án Hoàng Thành Pearl (quận Nam Từ Liêm) giá chào bán khoảng 45-50 triệu đồng/m2.

Không chỉ những dự án mới mở bán có giá cao, dự án mở bán cách đây 2-3 năm hoặc dự án đã qua sử dụng lâu năm cũng đang có giá tăng chóng mặt.

Khu đô thị Vinhomes Smart City, khoảng đầu năm 2020 khi bàn giao nhà cho cư dân, giá căn hộ trung bình chỉ khoảng 35 – 40 triệu đồng/m2. Nhưng hiện nay giá đã tăng trong khoảng từ 50 – 55 triệu đồng/m2. Dự án Matrix One (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) giá mở bán là 40-48 triệu/m2, hiện tại đang có giá khoảng 53-67 triệu đồng/m2 dù giá đã giảm so với cuối năm ngoái (60-75 triệu đồng/m2) nhưng vẫn ở mức cao.

Một số dự án khác tại Nam Từ Liêm cùng khu vực cũng đang có giá khoảng 40-55 triệu/m2, tăng từ 5-8% so với năm ngoái đơn cử The Sun Mễ Trì khoảng 40-50 triệu/m2, Goldmark City (Bắc Từ Liêm) cũng tăng 8,5% so với năm ngoái mức giá tại đây hiện tại khoảng 33-45 triệu/m2, Iris Garden đang có giá khoảng 37-46 triệu đồng/m2, tăng 7,7% so với năm ngoái.

Tại khu vực Hà Đông, chung cư Mulberry Lane năm ngoái khoảng 30-41 triệu/m2, hiện tăng 4%, khoảng 32-43 triệu đồng/m2. Season Avenue (Khu đô thị mới Mỗ Lao, quận Hà Đông) cuối năm ngoái mức giá rao bán 36-46 triệu/m2 hiện tại mức giá khoảng 41-50 triệu đồng/m2, tăng 9%.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, giá chung cư cuối năm 2023 đang ở mức cao. Tại Hà Nội, giá bán căn hộ chung cư mở bán trên thị trường sơ cấp trung bình tăng gần 7% theo quý, tăng 14% theo năm và đạt khoảng 50,8 triệu đồng/m2. Thị trường thứ cấp tăng 2,7% theo quý và 0,8% theo năm.

Thiếu nguồn cung dẫn đến việc giá bán liên tục tăng, đây là quý thứ 19, giá bán chung cư sơ cấp tăng liên tiếp, báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết. Nguồn cung bất động sản tiếp tục hạn chế tại tất cả phân khúc đến hết quý III. Cụ thể, 42 dự án nhà ở thương mại được hoàn thành với khoảng 15.966 căn, đạt khoảng 46,15% so với năm 2022. 5 dự án nhà ở xã hội với quy mô 850 căn hộ được hoàn thành xây dựng. 17 dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú được hoàn thành, bằng 56,67% so với năm 2022.

Cũng theo VARS, trong năm 2024, giá bán chung cư sơ cấp sẽ tiếp tục tăng trung bình khoảng 3 - 8%. Khan hiếm nguồn cung mới khiến thị trường thiếu tính cạnh tranh, doanh nghiệp có dự án chung cư mở bán giai đoạn này là "vua", nếu không gặp khó khăn về dòng tiền, CĐT sẽ tiếp tục giữ giá cao để tối đa hóa lợi nhuận. Đồng thời, cơ sở hạ tầng không ngừng hoàn thiện sẽ tiếp tục đẩy mặt bằng giá cao hơn nữa.