Hà Nội thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên toàn thành phố

Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND, về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Mục đích là nhằm đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, Thành phố làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong giai đoạn năm 2019 - 2024. Từ đó, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.



Đồng thời, làm cơ sở cho việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng như là cung cấp chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các nhu cầu khác.

Phạm vi thực hiện kiểm kê trên toàn thành phố theo các cấp hành chính, trong đó xã, phường, thị trấn là đơn vị cơ bản. Kết quả kiểm kê của cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện, cấp thành phố. Đất đai sử dụng vào mục đích Quốc phòng, An ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì xây dựng và thực hiện.



Đối tượng kiểm kê đất đai định kỳ năm 2024 gồm: Diện tích các loại đất, các đối tượng sử dụng đất, đối tượng được Nhà nước giao để quản lý và đối với khu vực tổng hợp theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối tượng kiểm kê chuyên đề, gồm: Tình hình quản lý, sử dụng đất sân gôn; cảng hàng không, sân bay; khu vực sạt lở, bồi đắp; đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường và các chuyên đề khác tại địa phương làm cơ sở để thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đối với các loại đất này

Nội dung bao gồm, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024; Giải pháp, phương pháp thực hiện: Kiểm kê đối với diện tích các loại đất, đối tượng đang quản lý, sử dụng đất được thực hiện trên cơ sở tài liệu, dữ liệu đất đai hiện có, kết hợp với điều tra thực tế, khoanh vẽ, chỉnh lý lên bản đồ đối với các trường hợp biến động trong kỳ kiểm kê đất đai. Kiểm kê đất đai chuyên đề…

Thời điểm triển khai kiểm kê đất đai năm 2024 được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 01/8/2024. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2024 được tính đến hết ngày 31/12/2024.