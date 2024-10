Hà Nội tiếp tục cấm đường xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm đến hết ngày 13/10

Chiều 10/10, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 12434 /VP-ĐT về việc cấm đường xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố đồng ý với đề nghị của UBND quận Hoàn Kiếm về việc cho phép cấm đường, phân luồng giao thông để tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận từ 18h ngày 10/10/2024 (thứ Năm) đến hết ngày 13/10/2024 (Chủ Nhật).

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố, UBND quận Hoàn Kiếm bố trí lực lượng, có phương án phân luồng giao thông từ xa và thông báo trên các phương tiện thông tin báo, đài để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết nhằm hạn chế ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị khu vực xung quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.