UBND phường Khương Đình và đại diện Sở Xây dựng Hà Nội vừa kiểm tra mặt bằng thi công dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi (QL6) - Đầm Hồng, đoạn đang gặp một số vướng mắc. Qua đó, phát hiện một số bãi xe vẫn hoạt động ở đây và đã yêu cầu di dời phương tiện ra khỏi đất dự án trước ngày 7/3.

Trong văn bản thông báo về việc trên do Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình Lưu Đình Lượng ký, cho biết: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ đường Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt và giao cho UBND phường Khương Đình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án.

Hà Nội yêu cầu di dời phương tiện ra khỏi các bãi xe thuộc đất thi công Vành đai 2,5- Ảnh 1.

Dự án đường Vành đai 2,5 qua Đầm Hồng.

Đến nay, qua rà soát và công tác phá dỡ công trình nằm trong phạm vi GPMB thực hiện dự án, các tổ công tác phát hiện, trên mặt bằng thi công dự án có bãi để xe, bao gồm Bãi để xe khu tập thể Xà phòng; bãi để xe Khu tập thể Cao su Sao Vàng và bãi để xe khu vực vỉa hè tại ngõ 41 đường Khương Đình (thuộc ngõ 181 đường Nguyễn Trãi và ngõ 41 đường Khương Đình)…

Để có mặt bằng thực hiện dự án theo yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội, UBND phường Khương Đình đề nghị Tổ chức, cá nhân, đơn vị quản lý thông báo cho người dân di chuyển toàn bộ con người, tài sản, hạ tầng kiến trúc… bàn giao mặt bằng phần diện tích đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án cho Ban Giải phóng mặt bằng phường trước ngày 7/3/2026.

Văn bản của phường Khương Đình cũng thông báo, sau thời gian trên, nếu các tổ chức, cá nhân nằm trong phạm vi trên không di chuyển tài sản, hạ tầng kiến trúc để bàn giao mặt bằng, UBND phường Khương Đình sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức cưỡng chế, giải tỏa theo quy định.

Theo Trọng Đảng

Tiền Phong

