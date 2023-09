Hạ Tầng Đô Thị theo đuổi sứ mệnh kiến tạo Phú Quốc phồn hoa

Theo đuổi sứ mệnh vì chất lượng cuộc sống của người Phú Quốc

Với triết lý kinh doanh đề cao sự hiệu quả, bền vững, trong đó sản phẩm cốt lõi là các dự án bất động sản nghỉ dưỡng và xây dựng các trung tâm thương mại sầm uất, HTĐT Corp đã có một hành trình gần 10 năm gắn bó cùng Phú Quốc.

Từ đầu năm 2013 khi du lịch Phú Quốc đang trên đà phát triển cũng là lúc thiếu hụt nguồn cung lưu trú chất lượng cao, HTĐT Corp đã mang đến cho thị trường những thương hiệu lưu trú như Amon Hotel - một trong những khách sạn 3 sao đầu tiên tại Bãi Trường bấy giờ, hay Andochine Resort & Spa Phú Quốc - khu nghỉ dưỡng cao cấp tại trung tâm Bãi Trường. Cùng với đó là chuỗi nhà hàng thuộc 2 hệ thống như nhà hàng Zô, Nhà hàng Mái Lá, nhà hàng Ando Bistro Club… đã vận hành ổn định và là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế, góp phần làm đa dạng hơn các dịch vụ du lịch tại Bãi Trường.

Hướng đến sứ mệnh đồng hành bền vững cùng sự phát triển của Phú Quốc, HTĐT Corp không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái và bổ sung các tiện ích nhằm nâng cao trải nghiệm sống của cư dân thành phố đảo.

Trước làn sóng di dân và tốc độ gia tăng dân số tự nhiên của Phú Quốc, HTĐT Corp thấu hiểu những tiêu chuẩn sống ngày càng cao của thành phố và hơn ai hết những người con của Đảo Ngọc luôn xứng đáng tiếp cận với những tiện nghi mới. Để Phú Quốc không chỉ là một điểm du lịch hấp dẫn mà trên hết còn là nơi sống lý tưởng - nơi mỗi người dân đều được trải nghiệm những tiện ích sống tiện nghi, HTĐT Corp tiếp tục đưa vào vận hành và khai thác hàng loạt các tiện ích ngay tại trung tâm Bãi Trường.

Dự án mang "mã gen" HTĐT Corp - "Sức sống" mới cho du lịch Bãi Trường

Gần đây nhất, năm 2020, một dự án BĐS nghỉ dưỡng khác của HTĐT Corp cũng được đông đảo khách hàng đón nhận là The Residence Phú Quốc - tổ hợp 78 căn villas khép kín tại Bãi Trường. Chỉ sau 2 năm thi công bất chấp những khó khăn do dịch bệnh, The Residence Phú Quốc đã cán đích theo đúng tiến độ và đang trong quá trình bàn giao các căn biệt thự đến với khách hàng.

The Residence Phú Quốc với TTTM TR Mall đã đi vào vận hành sẽ là điểm nhấn mới tại Bãi Trường

Tháng 5/2023 vừa rồi, HTĐT Corp cũng đã khai trương TR Mall (TTTM nằm trong quần thể dự án The Residence Phú Quốc) đây được xem như một bảo chứng vàng cho những cam kết của CĐT. Tháng 11 tới đây HTĐT Corp cũng sẽ là đơn vị đầu tiên đưa rạp chiếu phim về với Phú Quốc cùng với đó là đưa vào hoạt động nhiều thương hiệu nhà hàng mang dấu ấn địa phương. Nhìn từ thực tế khai thác tại Andochine Resort & Spa Phú Quốc hay Amon Hotel, tương lai về một trung tâm thương mại sôi động tại The Residence Phú Quốc là điều hoàn toàn có thể.

TR Mart - mô hình cửa hàng tiện lợi kết hợp quán cafe lần đầu tiên xuất hiện tại Phú Quốc

Việc không ngừng hoàn thiện và bổ sung các tiện ích không chỉ giúp gia tăng giá trị bất động sản cho các nhà đầu tư đã đồng hành cùng HTĐT Corp mà trên hết còn góp phần làm thay đổi thói quen mua sắm, nâng cao trải nghiệm của khách du lịch, người dân địa phương.

Với hơn 30% biệt thự đã được khách hàng hoàn thiện nội thất, The Residence Phú Quốc đang đi đúng lộ trình để đưa vào vận hành khai thác lưu trú vào cuối năm 2023. The Residence Phú Quốc đang là dự án thương mại dịch vụ sở hữu nhiều lợi thế tại Bãi Trường: Dự án sở hữu pháp lý vững vàng, đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 100% các biệt thự tại The Residence đã hình thành và sẵn sàng bàn giao cho khách hàng.

Cùng với TTTM TR Mall đã hoạt động, The Residence Phú Quốc được kỳ vọng sẽ tạo nên điểm lưu trú mới chất lượng cho khách du lịch đến với Đảo Ngọc, đây cũng là dự án tiếp theo trên hành trình hiện thực hóa sứ mệnh kiến tạo một Phú Quốc phồn hoa mà HTĐT Corp vẫn bền bỉ theo đuổi.

