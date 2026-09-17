Hạ tầng Giao thông Đèo Cả giải ngân xong hơn 497 tỷ đồng huy động từ cổ phiếu

CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (MCK: HHV, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 463/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 11/12/2025.

Cụ thể, ngày 10/3/2026, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đã chào bán thành công hơn 49,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động số tiền hơn 497,3 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: HHV

Theo kế hoạch, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả dự kiến dùng 391,4 tỷ đồng để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thanh toán 104 tỷ đồng tiền nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam cho cho CTCP Tập đoàn Đèo Cả; còn hơn 2 tỷ đồng để mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tài sản cố định khác để phục vụ hoạt động của công ty. Thời gian dự kiến giải ngân trong năm 2025 - 2026.

Tuy nhiên, sau khi trừ đi các khoản chi phí chi phí, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thu ròng gần 496,7 tỷ đồng. Tính đến ngày 16/9/2026, doanh nghiệp đã giải ngân xong số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả mang về doanh thu hơn 1.877,2 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 389,2 tỷ đồng, tăng 20%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tăng nhẹ so với đầu năm, lên mức hơn 41.115,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 66,3% tổng tài sản với hơn 27.246,5 tỷ đồng; tài sản dài hạn khác hơn 9.121,8 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 28.077,9 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính gần 17.875 tỷ đồng, chiếm 63,7% tổng nợ; khoản chi phí phải trả dài hạn gần 7.047,8 tỷ đồng, chiếm 25,1% tổng nợ.