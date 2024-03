Hạ viện Nhật Bản thông qua ngân sách 750 tỷ USD cho tài khóa 2024

Đây là khoản ngân sách lớn thứ hai từ trước đến nay ở Nhật Bản, chỉ thấp hơn ngân sách 114.380 tỷ Yen được trình trong năm tài chính 2023, với mục tiêu tăng cường năng lực phòng thủ của quốc gia, giúp các hộ gia đình đối phó với lạm phát và hỗ trợ những nỗ lực phục hồi ở các khu vực xảy ra động đất vào ngày đầu năm mới 2024.



Hạ viện, do liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Kishida và đảng Công Minh kiểm soát, đã thông qua dự luật ngân sách 2024 sau các cuộc thảo luận tại Ủy ban Ngân sách.

Theo dự thảo ngân sách cho năm tài khóa 2024 đã được Hạ viện Nhật Bản thông qua ngày 2/3, an sinh xã hội chiếm tỷ lệ lớn là 1/3 chi tiêu ngân sách do phải tăng các biện pháp đối phó với vấn đề giảm tỷ lệ sinh và chi phúc lợi nhiều hơn khi số người cao tuổi ngày càng tăng, tổng số tiền chi cho an sinh xã hội khoảng 251 tỷ USD, tăng 2,3%.

Phần chiếm đa số chi tiêu ngân sách tiếp theo là chi tiêu cho mua lại và trả lãi trái phiếu chính phủ, phần chi này chiếm 1/4 chi tiêu ngân sách với 180 tỷ USD, tăng 7%.

Chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản trong năm tài khóa 2024 tiếp tục đạt kỷ lục là 53 tỷ USD. Nhật Bản nhận định nguy cơ an ninh xung quanh Nhật Bản ngày càng nghiêm trọng và hướng tới tăng cường tiềm lực quốc phòng cũng thực hiện mục tiêu dần tăng ngân sách quốc phòng lên mức 2% GDP.

Bên cạnh đó, ngân sách cho quỹ khẩn cấp cũng tăng lên gấp đôi với 6,67 tỷ USD để hỗ trợ các nỗ lực tái thiết sau trận động đất mạnh ở bán đảo Noto hồi đầu năm.

Do các biện pháp hỗ trợ giảm thuế cho doanh nghiệp để kích thích đầu tư kinh doanh, doanh thu thuế của Nhật Bản được cho là không tăng đáng kể, dự kiến doanh thu thuế trong năm 2024 sẽ đạt 466 tỷ USD. Như vậy, khoảng 30% phần thiếu hụt chi tiêu ngân sách sẽ tiếp tục phải bù đắp bằng việc phát hành trái phiếu chính phủ, đồng nghĩa nguy cơ nợ công của Nhật Bản sẽ trở nên trầm trọng hơn.



Hiến pháp Nhật Bản quy định ngân sách được ban hành 30 ngày sau khi được Hạ viện phê duyệt, kể cả khi có những khác biệt chưa được giải quyết giữa Hạ viện và Thượng viện. Như vậy, việc ban hành ngân sách tài khóa 2024 hiện đã chắc chắn vì Thượng viện cũng do liên minh cầm quyền kiểm soát.

Thủ tướng Kishida phát biểu tại phiên họp ủy ban rằng ngân sách tài khóa 2024 "có nội dung liên quan sâu đến quá trình phục hồi sau trận động đất ở bán đảo Noto và cuộc sống của người dân".

Sau trận động đất trên bán đảo Noto ở miền Trung Nhật Bản, chính phủ nước này trong một động thái hiếm hoi đã sửa đổi ngân sách được thông qua vào tháng 12/2023, theo đó tăng gấp đôi số tiền quỹ khẩn cấp lên tới 1.000 tỷ Yen.

Kế hoạch này cũng bao gồm các khoản như trợ cấp cho các công ty để tăng lương trong bối cảnh lạm phát.