HAGL Agrico lỗ quý thứ 14 liên tiếp, vườn chuối trồng lâu năm không còn đạt hiệu quả

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024.

Số liệu cho thấy doanh thu kỳ này của HAGL Agrico đạt 141 tỷ đồng, tăng trở lại so với 2 quý trước nhưng giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu HAGL Agrico tiếp tục thấp hơn so với giá vốn, khiến công ty lỗ gộp 46,6 tỷ đồng, qua đó lỗ sau thuế 183 tỷ đồng.

Công ty cho biết, doanh thu cây ăn trái kỳ này chỉ đạt 50 tỷ đồng khi sản lượng chỉ đạt 2.903 tấn, giảm 56% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ diện tích vườn chuối thu hoạch trong kỳ giảm so với cùng kỳ (từ 1.920ha giảm còn 494ha), do diện tích vườn chuối trồng lâu năm, chất lượng và năng suất không còn đạt hiệu quả nên công ty phải dừng chăm sóc để tập trung làm lại mặt bằng, cải tạo vườn cây để nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Đồng thời, công ty đang triển khai mô hình xí nghiệp với việc đầu tư hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị cơ giới hóa, áp dụng quy trình kỹ thuật mới để ổn định về sản lượng, nâng cao năng suất và chất lượng mang lại hiệu quả trong thời gian tới.

Về cây cao su, sản lượng quý 3 là 2.401 tấn, doanh thu đạt 89,8 tỷ đồng. Công ty cho biết tổng diện tích vườn cao su đã trồng hoàn thiện là 15.192ha, tuy nhiên diện tích có thể khai thác hiệu quả chỉ đạt 4.932ha.

Theo quy định của chuẩn mực kế toán, công ty đang hạch toán trích chi phí khấu hao cho toàn bộ diện tích vườn cây cao su đã hình thành tài sản cố định kể cả các vườn cây không cho thu hoạch, dẫn đến doanh thu không bù đắp đủ chi phí.

Một nguyên nhân khác khiến HAGL Agrico thua lỗ là chi phí tài chính phát sinh 116,4 tỷ đồng trong kỳ. Trong đó, lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản công nợ có gốc ngoại tệ là 54,2 tỷ đồng, chi phí lãi vay phát sinh từ gốc vay trước đây của các dự án cao su, cọ dầu là 62,2 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2024, HAGL Agrico có tổng tài sản 15.948 tỷ đồng. Công ty hiện lỗ lũy kế 8.648 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn 1.859 tỷ đồng trong khi nợ phải trả là 14.089 tỷ đồng.