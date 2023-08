HAGL chốt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ huy động 1.300 tỷ đồng, tuyên bố tiến tới xóa hết nợ, cổ phiếu lên sát trần

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa công bố thông tin về phương án phát hành mới. Cụ thể, Công ty dự kiến chào bán 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, dự kiến thu về 1.300 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia lần này không quá 100 nhà đầu tư, tiêu chí là tổ chức/cá nhân là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Mục đích sử dụng sẽ chi 700 tỷ bổ sung vốn và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Cty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, cơ cấu khoản vay tại TPBank cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang 277 tỷ đồng và 323 tỷ còn lại sẽ thanh toán nợ trái phiếu.

Trước đó hồi tháng 4/2023, Công ty đã không thành công trong đợt phát hành riêng lẻ (dự thu 1.700 tỷ đồng) thông qua hồi năm 2022, nguyên nhân do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán nên các nhà đầu tư đã từ chối mua.

Trên thị trường, cổ phiếu HAG chốt phiên hôm nay 22/8 với thanh khoản lớn, sáp trần với 9.100 đồng/cp.

Phấn đấu đến năm 2026 sẽ trả dứt điểm 8.000 tỷ nợ ngân hàng

Chiều hôm 20/8/2023, HAGL đã có Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư để chia sẻ tình hình kinh doanh Công ty. Tại đây, ông Đoàn Nguyên Đức tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình về nợ cũng như phương án xử lý nợ dứt điểm của Công ty.

Từ đỉnh cao nợ ngân hàng với 28.000 tỷ (năm 2016), HAGL đến nay đã dư nợ này xuống còn 8.000 tỷ đồng. Ông Đức từng tâm sự: “Không ai cảm nhận được nợ như tôi. Tôi quyết tâm xóa hết nợ để khỏi bị thị phi”.

Bầu Đức cho biết đến nay Công ty còn nợ các ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank và các khoản nợ đều có tài sản đảm bảo.

"Trừ nợ trái phiếu ra, thì các khoản nợ còn lại trả lãi đủ" - Ông Đức cho biết.

Riêng khoản nợ trái phiếu giữa HAGL và BIDV, đây là nợ tái cơ cấu, có những điều khoản từ lâu giữa hai bên mà HAGL không tiện nêu rõ.

Năm nay, HAGL dự trả hơn 1.000 tỷ đồng tiền nợ cho ngân hàng, nguồn tiền đến từ:

Thứ nhất, thu hồi nợ HAGL Agrico (HNG) đã bán cho Thaco. Được biết, theo biên bản ký 3 bên thì Thaco đang còn nợ HAGL 1.600 tỷ. Theo lộ trình đề ra, cuối quý 2/2023 Thaco dự trả 400 tỷ, sang quý 3 trả thêm 100 tỷ, tức năm 2023 Thaco sẽ trả HAGL 500 tỷ. Nhưng hiện do khó khăn nên Thaco chưa trả. “Có thể Thaco đang thương thảo lại với bên ngân hàng, HAGL không nắm rõ. Trong quý 3-4 /2023, Thaco cõ lẽ sẽ trả . Vì đã có thoả thuận 3 bên nên HAGL không lo ”, bầu Đức nói.

Thứ hai, hoạt động kinh doanh. Năm 2022 dù rất khó khăn song HAGL thu về hơn 1.000 tỷ từ kinh doanh heo và chuối. Năm 2023 lợi nhuận cũng dự kiến tương đương, thậm chí cao hơn một chút. Riêng tháng 7 vừa qua, bầu Đức ước Công ty lãi 115 tỷ đồng.

Ngoài ra, bầu Đức cũng chia sẻ còn khoản nợ trị giá 587 tỷ đồng (gốc và lãi) tại Eximbank đang được một tổ chức đàm phán mua lại. Đại diện không nêu cụ thể phương án bán nợ cũng như tổ chức đang đàm phán, song theo bầu Đức đây là các khoản nợ được Công ty vay từ năm 2014.

Theo lộ trình đề ra, HAGL dự kiến 3 năm tới (năm 2026) sẽ trả dứt điểm 7.600 tỷ đồng nợ ngân hàng.

“HAGL sẽ không cần vay nợ nữa. Dòng tiền tạo ra đủ để tái đầu tư sản xuất vào kinh doanh của Công ty ”, bầu Đức nhấn mạnh. Công ty theo đó sẽ làm mọi cách, có thể bán những tài sản còn lại (sau khi khấu hao hết) để thu hồi tiền.

Ngoài ra, Công ty mới đây đã sáp nhập công ty con là Lê Me. Đáng lẽ việc sáp nhập diễn ra sớm hơn nhưng do vướng pháp lý, nên quý 3/2023 HAGL mới hoàn tất thủ tục, và Lê Me ngay lập tức đóng góp hàng trăm tỷ lợi nhuận cho HAGL. Dự kiến, 2 quý cuối năm Lê Me sẽ góp 300 tỷ lợi nhuận cho Tập đoàn. Lê Me đang sở hữu 5.000ha đất ở Campuchia, trong đó đã trồng 1.700 - 1.800ha chuối và đang mở rộng. Theo đó, việc sáp nhập cũng nhằm mục đích tăng lợi nhuận cho HAGL, từ đó giảm các khoản phải thu của HAGL đối với Lê Me.