HAGL lãi 215 tỷ đồng trong quý 1/2024, giảm 26%, vẫn còn lỗ lũy kế 1.500 tỷ đồng

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu 1.242 tỷ đồng, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ bán heo giảm 48,3% còn 291,6 tỷ đồng, doanh thu bán sản phẩm hàng hóa đạt gần 45 tỷ đồng, giảm 87%. Tuy nhiên, doanh thu từ trái cây lại tăng 24,6% lên gần 885 tỷ đồng.

Khấu trừ giá vốn, HAGL lại ghi nhận lợi nhuận gộp tăng hơn 10% lên 498,2 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 73 tỷ đồng, giảm gần 50%. Trong đó, khoản thu lãi từ tiền cho vay giảm 67,6% còn 40,3 tỷ đồng là nguyên nhân chính khiến doanh thu tài chính của công ty này giảm.

Chi phí tài chính giảm cho lãi vay phải trả giảm. Tuy nhiên chi phí bán hàng tăng 95% lên 115 tỷ đồng do chi phí vận chuyển tăng mạnh. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ so với cùng kỳ. Kết quả, HAGL lãi ròng 215 tỷ đồng, giảm 26,1% so với quý 1/2023. EPS giảm từ 314 đồng về còn 232 đồng.

Tại thời điểm 31/3, HAGL vẫn lỗ lũy kế 1.452 tỷ đồng. Vốn điều lệlà 9.274 tỷ đồng nên vốn chủ sở hữu chỉ còn 7.032 tỷ đồng. Tổng số nợ vay tài chính của công ty ở mức 7.816 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp này vẫn còn khoản nợ trái phiếu 4.528 tỷ đồng tại BIDV và ACBS.

Tổng tài sản của công ty đạt mức 21.170 tỷ đồng, tăng nhẹ so với số đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn ở mức 7.657 tỷ đồng, chiếm hơn 1/3 tổng số tài sản của HAGL. Tài sản cố định đạt 5.903 tỷ đồng.