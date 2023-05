Hai anh em đại gia lan 'đột biến' thu lợi hàng trăm tỷ đồng từ mua bán than lậu

Ngày 9/5, nguồn tin của Tiền Phong được biết, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND tỉnh Thái Nguyên 33 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ; Mua bán trái phép hóa đơn; Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Mỏ than Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Trong số các bị can có Châu Thị Mỹ Linh (SN 1970, Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Phước, được xem là chủ mưu cầm đầu); Bùi Hữu Thanh (SN 1989) và Bùi Hữu Giang (SN 1989, đều ở Quảng Ninh) là Thành viên góp vốn điều hành công ty Đông Bắc Hải Dương; Nguyễn Ngô Quyết (SN 1974, nguyên Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Văn Phong (SN 1960, nguyên Trưởng phòng thuộc Sở Công thương); Đỗ Huy Cương (SN 1982, nguyên Trưởng phòng Sở Công thương); Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1966, nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Thế Giang (SN 1974, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT); Lại Trung Hiếu (SN 1975, nguyên Phó Trưởng phòng thuộc Sở TN&MT); Cao Sỹ Linh (SN 1975, cựu chuyên viên Sở TN&MT)…

Hai anh em Bùi Hữu Thanh - Bùi Hữu Giang (áo trắng).

Theo cáo trạng, lợi dụng Công ty Cổ phần Yên Phước được cấp phép khai thác khoáng sản tại Mỏ than Minh Tiến , Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương do hai bị can Thanh - Giang góp vốn, đã "cấu kết" với Châu Thị Mỹ Linh, để đưa công nhân, máy móc vào khai thác trái phép than, khoáng sản, với công suất gấp hơn 47 lần trữ lượng được cấp phép.

Tính đến thời điểm bị khởi tố, các đối tượng đã khai thác tổng số hơn 3 triệu tấn than cùng khoáng sản đi kèm. Trong đó, có 2,7 triệu tấn than; 420.000m3 bã sàng và đá đen.

Cáo trạng cho rằng, quá trình khai thác, Công ty Đông Bắc Hải Dương thông qua nhóm một số công ty liên quan, đã bán than khai thác trái phép cho các khách hàng tại Thái Nguyên, với tổng trị giá 386,7 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng An Khánh mua 606.152 tấn than, 38,479m3 bã sàng; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thiết bị công nghiệp Việt Nhật (Nhà máy Giấy An Hòa) mua 11.183 tấn than cám, giá trị hơn 11,2 tỷ đồng; bán lẻ cho một số cá nhân khác 159 tấn than và 94.364m3 bã sàng, thu số tiền 15,6 tỷ đồng...

Ngoài ra, một lượng than, bã sàng cũng được vận chuyển từ Mỏ than Minh Tiến về các bãi tập kết tại thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) để sàng tuyển, phối trộn với các nguồn than mua lậu không hóa đơn từ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Sau khi phối trộn các nguồn than, Công ty Đông Bắc Hải Dương xuất bán cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long (thông qua Công ty SHN) 1,28 triệu tấn than cám, giá trị hơn 1.980 tỷ đồng; xuất bán cho Nhà máy Nhiệt điện Phúc Thành 145.685 tấn than cám, giá trị hơn 167 tỷ đồng; bán cho nhà máy Nhiệt điện An Khánh 88.492 tấn, giá trị hơn 67 tỷ đồng và một số khách hàng khác 528.790 tấn, giá trị hơn 636 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, số tiền nhóm thành viên góp vốn của Công ty Đông Bắc Hải Dương đã thu lời bất chính từ việc khai thác than bán trái phép tại Mỏ than Minh Tiến là hơn 213,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Viện kiểm sát còn cáo buộc, để hợp thức hóa việc mua bán than lậu, hai anh em Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang, đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 - 2020, để hợp thức các loại hàng hóa, dịch vụ, các cổ đông Công ty Đông Bắc Hải Dương trong đó có Giang - Thanh đã sử dụng nhóm 6 Công ty do nhóm cổ đông Đông Bắc Hải Dương lập ra để ký hợp đồng mua bán than, mua hóa đơn mặt hàng than nhập khẩu, dầu diezel, dịch vụ bốc xúc, vận chuyển của 11 Công ty tại Hải Phòng và Nam Định.

11 công ty này được xác định không có hồ sơ nguồn gốc than, không có hoạt động bán than, dầu và dịch vụ bốc xúc, vận chuyển với nhóm 6 Công ty Đông Bắc Hải Dương, chỉ xuất bán hóa đơn.