Hai “cậu ấm” Gen Alpha đình đám của showbiz Việt: Người là thừa kế tập đoàn bất động sản, người chuẩn hotboy thể thao

Thế hệ Gen Alpha – những em bé sinh từ năm 2010 trở đi – được xem là thế hệ lớn lên hoàn toàn trong kỷ nguyên số, có điều kiện tiếp cận giáo dục hiện đại, môi trường đa văn hóa và cơ hội trải nghiệm phong phú.

Trong số đó, Subeo – con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La – cùng Bo (tên thật Lê Kỳ Anh, tên tiếng Anh Anthony) – quý tử của Lệ Quyên và Lê Đức Huy – là hai gương mặt nổi bật, vừa thừa hưởng nền tảng gia thế vững chắc, vừa được nuôi dạy văn minh dù bố mẹ đã ly hôn.

Subeo – Gen Alpha sinh ra để kế thừa

Sinh năm 2010, Subeo không chỉ thừa hưởng chiều cao và diện mạo sáng từ bố mẹ, mà còn sớm được rèn luyện tư duy độc lập. Ở tuổi 15, cậu đã tham gia thực tập tại tập đoàn bất động sản của bố – một trải nghiệm hiếm thấy ở lứa tuổi này.

Cường Đô La chú trọng dạy con kỹ năng quản lý, tư duy kinh doanh; trong khi Hồ Ngọc Hà định hướng phát triển toàn diện từ ngoại ngữ, nghệ thuật đến thể thao.

Dù bố mẹ ly hôn, cả hai vẫn thống nhất giữ nguyên tắc chung: Không để mâu thuẫn cá nhân ảnh hưởng đến con và luôn đồng hành trong những cột mốc quan trọng. Nhờ vậy, Subeo phát triển đúng chất Gen Alpha – tự tin, linh hoạt, biết thích nghi và làm chủ môi trường xung quanh.

Được biết, trong thời gian tới Subeo sẽ đi du học. Gần đây nhất, Kim Lý được giao nhiệm vụ bất ngờ là "tháp tùng" Subeo đến New Zealand để cậu bé xem trường học mới.

Điều này có thể thấy rõ rằng, bên cạnh tình yêu thương, doanh nhân Quốc Cường và Hồ Ngọc Hà đã tạo điều kiện cho con một môi trường giáo dục đủ đầy nhất để con có thể phát huy 1 cách tối đa.

Bo - Gen Alpha đam mê thể thao, phong thái “soái ca”

Bo, sinh năm 2011, là con trai duy nhất của “nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên và doanh nhân Lê Đức Huy. Cậu bé sở hữu gương mặt điển trai, nụ cười sáng và phong thái tự tin, được cộng đồng mạng gọi là “soái ca nhí”.

Ngay từ nhỏ, Bo đã được mẹ khuyến khích tham gia nhiều môn thể thao như bóng đá, bơi lội và võ thuật để rèn luyện thể chất và tinh thần kỷ luật. Lệ Quyên cũng chú trọng xây dựng gu thẩm mỹ và trải nghiệm văn hóa cho con thông qua du lịch, thời trang và các hoạt động ngoại khóa.

Được biết, Bo là một cậu bé ngoan ngoãn, tự lập và có đam mê với bóng rổ. Hiện tại, Bo đang theo học tại một trường quốc tế ở TP HCM. Cậu bé cực kỳ yêu thích thể thao, đặc biệt bóng rổ. Với sự ủng hộ của bố mẹ, Bo được tạo điều kiện phát triển tốt nhất không chỉ ở văn hóa và còn cả ở lĩnh vực thể thao, cậu bé từng thi đấu giao lưu ở Singapore, Mỹ.

Nhiều người còn để lại bình luận trên trang cá nhân của Lệ Quyên rằng đây chắc chắn là "soái ca" thể thao tương lai.

Sau khi bố mẹ chia tay, Bo vẫn sống cùng mẹ và duy trì mối quan hệ gần gũi với bố. Ngoài sự nuôi dưỡng chăm sóc từ mẹ, Bo cũng luôn nhận được sự yêu thương, chăm sóc từ bố. Khi không ở cùng mẹ, Bo thường được bố đưa đi du lịch, tận hưởng cuộc sống cũng như định hướng cho tương lai.

Sự phối hợp nuôi dạy văn minh từ cả hai phía giúp cậu bé trưởng thành trong môi trường yêu thương, cân bằng cảm xúc – yếu tố quan trọng đối với thế hệ Gen Alpha.

Cùng trưởng thành trong môi trường hiện đại, được bố mẹ tạo điều kiện trải nghiệm và giáo dục toàn diện, Subeo và Bo đại diện cho hình ảnh những quý tử Gen Alpha tiêu biểu của showbiz Việt: Tự tin, năng động, có cá tính riêng và định hướng rõ ràng cho tương lai. Có thể, Subeo hay Bo sẽ đi trên những con đường khác nhau như người kế thừa sản nghiệp gia đình hay theo đuổi đam mê cá nhân. Điểm chung của cả hai lài đều mang trong mình lợi thế kép: Nền tảng gia thế vững chắc và sự nuôi dạy văn minh, trở thành thế hệ trẻ được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn đặc biệt trong những năm tới.



