Hai cây cầu lớn ở Bình Tân chạy nước rút thông xe trước Tết

Sáng 27-12, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông TP HCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư) để kiểm tra tiến độ hai dự án cầu Bà Hom và cầu Tân Kỳ Tân Quý.

Dự kiến, cả hai công trình sẽ được thông xe trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường nghe báo cáo tiến độ cầu Bà Hom

Theo ông Trịnh Linh Phương, Phó Ban Giao thông, cầu Bà Hom có tổng chiều dài khoảng 425m, bao gồm 93m cầu chính và 332m đường dẫn. Đường dẫn đầu cầu có mặt cắt ngang 21,5m, trong đó phần đường xe chạy rộng 18m, phần còn lại là các hạng mục như dải phân cách, dải an toàn và lan can. Phần đường dân sinh dưới gầm cầu có mặt cắt ngang 18m, trong đó đường xe chạy chiếm 11,5m, vỉa hè 6m và dải an toàn 1m.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 374 tỉ đồng. Trong kế hoạch vốn năm 2024, đã giải ngân 9,561 tỉ/37 tỉ đồng, đạt hơn 25,8%. Hiện công trình đạt 75% khối lượng, với toàn bộ nhà dân đã được giải tỏa, lưới điện trung, hạ thế và viễn thông đã được di dời. Dự kiến, cầu Bà Hom sẽ thông xe trước ngày 20-1-2025.

Cầu Tân Kỳ Tân Quý có chiều dài hơn 224m, bao gồm 82m cầu chính và 157m đường dẫn. Bề rộng cầu và đường vào cầu đạt 16m, nhịp cầu giữa có lề bộ hành rộng 1,5m mỗi bên. Đường dẫn đầu cầu có quy mô 6 làn xe với chiều rộng 30m. Phần đường dân sinh hai bên cầu dài hơn 367m, rộng 7m, quy mô 1 làn xe.

Dự án có tổng mức đầu tư 491,668 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Trong kế hoạch vốn năm 2024, đã giải ngân hơn 136,742 tỷ đồng, đạt 62,2%. Hiện công trình đạt 85% khối lượng.

Theo ông Phương, khó khăn lớn nhất hiện nay của hai dự án là nguồn cung ứng vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá mi và đá phối dăm. Ban Giao thông đã yêu cầu các đơn vị thi công tập kết vật tư, xin phép vận chuyển vật liệu cả ban ngày để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, việc thi công "3 ca 4 kíp" cũng được triển khai nhằm đảm bảo hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 15-1-2025.

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành những hạng mục chính, chậm nhất thông xe trước ngày 20-1-2025. Ông cũng thống nhất cho phép xe chở vật liệu lưu thông vào công trường ban ngày, giao Sở GTVT hướng dẫn thủ tục thực hiện.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu đảm bảo khi thông xe cầu mới cần trả lại mặt bằng cho người dân để tạo mỹ quan đô thị dịp Tết. Các hạng mục phụ như đường gom và cầu bộ hành cần hoàn thành ngay sau Tết.

Cũng trong buổi sáng, ông Bùi Xuân Cường đã kiểm tra thực địa dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên. Đây là dự án có tổng thời gian triển khai từ 2021 đến 2026, hiện đạt 41,36% khối lượng. Tuy nhiên, dự án đang gặp nhiều khó khăn, bao gồm 24 trường hợp chưa giải phóng mặt bằng, trong đó quận Bình Tân vướng 22 trường hợp.

Ngoài ra, dự án còn đối mặt với các vướng mắc liên quan đến kết nối giao thông vào Khu công nghiệp Tân Bình, thủ tục môi trường, bãi đổ bùn nạo vét và sự chồng chéo trong phân chia khối lượng giữa các nhà thầu.

Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định hai dự án cầu Bà Hom và Tân Kỳ Tân Quý không còn khó khăn vướng mắc đáng kể. Tiến độ phụ thuộc vào sự điều hành của chủ đầu tư và năng lực thi công của các nhà thầu. Việc sớm đưa hai cầu vào sử dụng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, tạo diện mạo khang trang cho đô thị TP HCM dịp Tết Nguyên đán.





Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường (áo xanh) trong buổi kiểm tra sáng nay

Cầu Bà Hom

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường nghe báo cáo tại cầu Tân Kỳ Tân Quý

Cầu Tân Kỳ Tân Quý