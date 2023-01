Hai cây xăng ngưng bán ở TP HCM là do... ngân hàng nghỉ Tết

Ngày 25-1 (mùng 4 Tết), theo báo cáo về việc kiểm tra nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP HCM của Cục Quản lý thị trường TP HCM, có 2 cửa hàng hết xăng do ngân hàng nghỉ Tết nên không chuyển được tiền để lấy hàng.

Trước đó, ngày 24-1 (nhằm mùng 3 Tết), Cục chỉ đạo các đội thực hiện việc thẩm tra, xác minh đối với một số cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu tạm ngưng hoạt động, ngừng bán hàng.

Tại địa bàn quận 7, lực lượng QLTT kiểm tra Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Hoàng Phong - Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hoàng Phong tại phường Tân Thuận Đông, ngưng hoạt động theo Giấy xác nhận số: 668327/22 ngày 28-10-2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM do chi nhánh này đang thực hiện thủ tục giải thể, nghỉ kinh doanh. Sở Công Thương TP HCM cũng đang thực hiện thủ tục thu hồi giấy phép đối với cửa hàng trên.

Cây xăng trên đường Trần Xuận Soạn, quận 7, TP HCM bị lực lượng QLTT kiểm tra

Tại thời điểm làm việc với lực lượng chức năng, cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty TNHH MTV Quang Liêm tại phường Tân Hưng vẫn kinh doanh bình thường. Đại diện cửa hàng trình bày có kéo hàng rào và nghỉ gián đoạn 2 lần, do nhân viên về quê, chỉ có 1 người bán nên có tạm nghỉ mỗi lần 30 phút để vệ sinh cá nhân, không phải nghỉ bán. Qua buổi làm việc, Đội QLTT số 3 và Đội QLTT số 7 đề nghị Công ty TNHH MTV Quang Liêm bố trí nhân sự để bảo đảm thời gian hoạt động kinh doanh xăng dầu liên tục theo quy định.



Tại thời điểm làm việc với cửa hàng xăng dầu Phát Thịnh thuộc Công ty TNHH TM DV Hiệp Quế tại phường Tân Hưng, bà Bùi Thị Cẩm Nhung - đại diện cửa hàng, cho biết vào lúc 12 giờ 30 đến 13 giờ 30 ngày 24-1, cửa hàng có đóng cửa, tạm ngưng bán xăng do bà có việc đột xuất của gia đình cần phải giải quyết gấp. Sau đó, cửa hàng mở cửa hoạt động lại bình thường. Theo bà Nhung do dịp Tết Nguyên đán, các nhân viên về quê nên hiện tại cửa hàng chỉ còn 2 nhân viên bán hàng. Vì sự an toàn của cửa hàng nên 1 nhân viên không thể bán hàng. Theo ý kiến của Sở Công Thương, việc doanh nghiệp thay đổi thời gian kinh doanh xăng dầu vì thiếu hụt nhân lực là phù hợp vì hiện Sở Công Thương chưa có quy định về thời gian bán hàng.

Về trường hợp các cửa hàng Bình Thung, phường Phú Thuận và cửa hàng Bình Thuận, phường Bình Thuận, quận 7, hết xăng và dầu, theo giải thích của đại diện cửa hàng, các cửa hàng đã đặt hàng các đơn vị cung cấp xăng dầu; tuy nhiên, việc thanh toán thông qua ủy nhiệm chi ngân hàng nhưng hiện các ngân hàng đang nghỉ Tết và đơn vị cung cấp không nhận tiền mặt nên chưa đặt được hàng. Lực lượng chức năng tiếp tục giám sát hoạt động kinh doanh của các cửa hàng này.

Cửa hàng xăng dầu Phát Thịnh, quận 7, TP HCM bị cơ quan chức năng kiểm tra do tạm ngưng bán xăng

Theo Cục QLTT TP HCM, đối với các trường hợp đơn vị kinh doanh xăng dầu tạm ngưng hoạt động, ngừng bán hàng không đúng theo quy định, Cục tiếp tục chỉ đạo thẩm tra, xác minh thông tin và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



Tại khu vực "nóng" là quận 12 trước đây, có nhiều cửa hàng ngưng bán xăng dầu với nhiều lý do, hiện cũng được Đội QLTT số 12 phân công tổ công tác thẩm tra, xác minh đối với các cửa hàng xăng dầu trên đoạn đường Quốc lộ 1A thuộc phường Thạnh Xuân. Qua thẩm tra nhận thấy các cửa hàng xăng dầu nêu trên đều hoạt động bình thường.