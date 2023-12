Hai cựu Chủ tịch Khánh Hoà bị tuyên phạt thêm tổng cộng 9 năm tù

Tại phiên tòa ngày 11/12, hai bị cáo Lê Đức Vinh và Võ Tấn Thái đã có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Bị cáo Vinh cho biết bản thân đang bị mắc nhiều bệnh và bị ảnh hưởng nặng về tinh thần nên bệnh tình ngày càng trầm trọng. Hiện ông Vinh đang chữa bệnh tại Trại giam Thủ Đức - Bộ Công an, cách nơi xét xử vụ án trên 300 km nên không đủ sức khỏe cho việc di chuyển để tham gia phiên tòa. Còn bị cáo Võ Tấn Thái cho biết, hiện sức khỏe ông cũng yếu nên không thể tham gia phiên tòa. Bị cáo xin giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo Thái cũng đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Phước - Bộ Công an.