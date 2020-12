Hải Dương có 2 tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Thượng tá Bùi Mạnh Hùng sinh năm 1977. Từ tháng 3.2004 - 5.2010, đồng chí là Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; từ tháng 6.2010 - 3.2014 giữ chức Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh); từ tháng 4.2014 đến nay giữ chức Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ.



Thượng tá Phạm Chí Hiếu sinh năm 1977, từ tháng 12.2012 - 8.2013 giữ chức Phó Trưởng Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh); từ tháng 9.2013 - 6.2015 là Phó Trưởng Công an huyện Kinh Môn; từ tháng 7.2015 đến nay là Trưởng Công an thị xã Kinh Môn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí đại tá Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đồng chí tân Phó Giám đốc tiếp tục học hỏi, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, chỉ huy, điều hành.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí thượng tá Bùi Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đại diện cho 2 đồng chí tân Phó Giám đốc hứa sẽ luôn gương mẫu, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, đoàn kết, kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được để xây dựng Công an tỉnh luôn vững mạnh...

Với việc bổ nhiệm 2 đồng chí tân Phó Giám đốc, hiện nay, Công an tỉnh có 4 Phó Giám đốc.