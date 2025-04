Hải Dương dự kiến giảm khoảng 70% đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng phương án nhân sự sau sắp xếp

Toàn tỉnh Hải Dương hiện có 207 xã, phường, thị trấn

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 15/4.

Theo thông báo kết luận, Hải Dương sẽ sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo đúng tinh thần Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15.



Việc sắp xếp đặt trong tổng thể phương án hợp nhất tỉnh Hải Dương với TP Hải Phòng, bảo đảm đồng bộ về địa giới, quy mô, dân số và định hướng phát triển, nhất là việc hình thành khu kinh tế chuyên biệt, tạo vùng động lực tăng trưởng phía tây TP Hải Phòng.

Thống nhất tỷ lệ giảm đơn vị hành chính cấp xã khoảng 70%.

Rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức hiện có; đề xuất phương án bố trí, sắp xếp hợp lý

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. Trong đó, đề nghị lựa chọn 1 phương án là phương án có tính khả thi cao, phù hợp với định hướng phát triển đô thị, tổ chức không gian hợp lý, quản lý hiệu quả, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp tiếp thu, hoàn thiện nội dung dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trình Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, xây dựng phương án nhân sự sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức hiện có; đề xuất phương án bố trí, sắp xếp hợp lý; thực hiện chính sách tinh giản biên chế, giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư và tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm ổn định và hoạt động hiệu quả tại các đơn vị hành chính mới.

Sở Tài chính phối hợp xây dựng dự toán kinh phí, định mức chi; quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và rà soát, đề xuất phương án bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính sau sắp xếp, bảo đảm phù hợp với vị trí trung tâm, thuận tiện trong tổ chức điều hành, quản lý và phục vụ nhân dân; đề xuất phương án sử dụng, xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Sở Xây dựng phối hợp xây dựng phương án, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; xử lý trụ sở, tài sản tại các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp; rà soát, cập nhật, điều chỉnh bản đồ địa giới hành chính, hoàn thiện bản đồ phục vụ việc lập, thẩm định và trình phương án…

Sở Tư pháp hướng dẫn xử lý vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực hộ tịch, đăng ký biện pháp bảo đảm theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Tư pháp trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và chủ trì, phối hợp rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời.



Công an tỉnh hướng dẫn thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu, thay đổi địa chỉ cư trú của công dân do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và định danh điện tử; rà soát, cung cấp số liệu về nhân khẩu thực tế tại đơn vị hành chính mới. Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá, tuyên truyền sai lệch về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính; bảo đảm an toàn tuyệt đối địa bàn, không để xảy ra các vấn đề phức tạp trước, trong và sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ, các cơ quan báo chí của tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm lan tỏa, tạo sự đồng thuận trong xã hội, các cấp, ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương trong tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra.

Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền và chỉ đạo cấp xã tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức người lao động và nhân dân nhất là ở những địa bàn bị tác động, ảnh hưởng trực tiếp về điều chỉnh địa giới hành chính nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp...



Tổ chức lấy ý kiến cử tri tại từng thôn, khu dân cư theo đúng quy trình và thời gian quy định; bảo đảm công khai, minh bạch, trung thực, đúng pháp luật và phản ánh đầy đủ nguyện vọng của nhân dân.