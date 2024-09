Hải Dương: Lấy lại được gần 1 tỷ đồng đã chuyển cho kẻ lừa đào nhờ kịp thời báo công an và ngân hàng phong tỏa tài khoản

Bà Nguyễn Thị Ngh trình báo sự việc tại Công an xã Ngô Quyền.

Trước đó, từ chiều 18/9 đến ngày 19/9, một đối tượng gọi điện thoại cho bà Nguyễn Thị Ngh (SN 1958, ở tại xã Ngô Quyền) tự giới thiệu là cán bộ Công an TP Hà Nội. Qua điện thoại, đối tượng nói rằng bà Ngh liên quan đến đường dây ma túy; yêu cầu nạn nhân cung cấp số tài khoản, mật khẩu đăng nhập; chuyển toàn bộ số tiền mình có được vào tài khoản nhưng không được nói cho bất cứ ai.

Sau một ngày bị thao túng tâm lý, chiều 19/9, bà Ngh rất hoảng loạn. Vì thế, nạn nhân đã đi rút toàn bộ số tiền gần 1 tỷ đồng do bản thân và gia đình tiết kiệm được tại Quỹ tín dụng xã và chuyển vào số tài khoản trong ngân hàng (tài khoản đã cung cấp cho đối tượng).

Đến khoảng 16h cùng ngày, người thân trong gia đình phát hiện sự việc đã giải thích rồi cùng bà Ngh đến Công an xã Ngô Quyền trình báo sự việc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ngô Quyền đã trao đổi với Chi nhánh ngân hàng Agribank tại xã Hồng Quang để phong tỏa số tài khoản, kịp thời giữ lại gần 1 tỷ đồng. Hiện, Công an huyện Thanh Miện và cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng vụ việc.