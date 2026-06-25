Hải Hà Kotobuki về tay OCH: Hoàn thiện mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái tiêu dùng

Bổ sung mảnh ghép quan trọng cho chiến lược FMCG

Được thành lập từ năm 1992, Hải Hà - Kotobuki là liên doanh bánh kẹo đầu tiên tại miền Bắc, với 70% vốn của Vinataba và 30% của Tập đoàn Kotobuki Holdings (Nhật Bản), và là chủ sở hữu thương hiệu bánh tươi Origato lớn nhất Hà Nội.

Hải Hà - Kotobuki là thương hiệu có lịch sử hơn 30 năm, chủ sở hữu thương hiệu bánh tươi Origato lớn nhất Hà Nội!

Theo lãnh đạo OCH, Hải Hà - Kotobuki được lựa chọn không chỉ bởi bề dày lịch sử thương hiệu mà còn nhờ sự tương đồng với định hướng phát triển của tập đoàn: sở hữu nền tảng sản xuất tốt, tập khách hàng trung thành và dư địa tăng trưởng còn lớn.

Hiện HKC đang sở hữu hệ thống 43 cửa hàng tại Hà Nội và sắp tới, sau khi gia nhập vào hệ sinh thái của OCH, với nhà máy sản xuất tại KCN Tiên Sơn (Bắc Ninh) được đánh giá là một trong những lợi thế đáng chú ý khi cung cấp dư địa mở rộng sản xuất với tiêu chuẩn Nhật Bản cho các dòng sản phẩm bánh công nghiệp và quà tặng.

Ông Nguyễn Đức Minh, Tổng Giám đốc OCH, cho biết thương vụ này nằm trong chiến lược dài hạn nhằm phát triển lĩnh vực Hàng tiêu dùng thành nguồn tạo dòng tiền ổn định và bền vững cho doanh nghiệp từ năm 2026 trở đi.

OCH cũng kỳ vọng sẽ áp dụng thành công mô hình tái cơ cấu cho HKC, như đã thành công trong việc làm mới lại thương hiệu Kem Tràng Tiền gần 70 năm lịch sử và hồi sinh, phát triển thành công thương hiệu bánh Givral – thương hiệu bánh Pháp với bề dày gần 80 năm lịch sử để khai thác tối đa giá trị tiềm ẩn của Hải Hà Kotobuki.

“Chúng tôi không bán những gì mình có, chúng tôi bán những gì khách hàng cần”

Tại buổi gặp mặt nhà đầu tư mới đây của OCH, nhiều nhà đầu tư đưa ra câu hỏi: Vì sao một doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu di sản cũng như danh mục bất động sản ở những vị trí đắc địa như OCH lại chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ nhà đầu tư và thanh khoản cổ phiếu còn chưa tương xứng?

Lãnh đạo OCH cho biết: “Thực ra câu trả lời khá đơn giản. Đó là bởi câu chuyện của OCH chưa bao giờ được kể một cách đầy đủ và toàn diện. Trong đó, mảng kinh doanh Hàng tiêu dùng (FMCG) và Bất động sản sẽ là hai trụ cột chiến lược mà OCH tập trung đẩy mạnh, là nguồn lực để doanh nghiệp bứt phá trong thời gian tới”.

Mảng kinh doanh Hàng tiêu dùng và Bất động sản sẽ là hai trụ cột chiến lược mà OCH tập trung đẩy mạnh, là nguồn lực để doanh nghiệp bứt phá trong thời gian tới” - Ông Nguyễn Đức Minh, Tổng giám đốc OCH cho biết!

Với mảng Hàng tiêu dùng, từ năm 2025, OCH đã thành lập One Capital Consumer (OCC) - đơn vị đóng vai trò đầu tàu trong hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu OCH thông qua chiến lược sản phẩm cùng định hướng lấy khách hàng làm trung tâm.

Trong danh mục của OCC, có những thương hiệu đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ, biểu tượng chất lượng và niềm tin của nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì ngủ quên trên những thành công của các thương hiệu lâu đời, doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận bằng tư duy hiện đại: liên tục tìm kiếm và đáp ứng nhu cầu mới của khách hàng, phát triển sản phẩm phù hợp với từng phân khúc tiêu dùng.

Với sự gia nhập của HKC, danh mục sản phẩm của OCC có khả năng tiếp cận mọi phân khúc khách hàng, từ bình dân, trung cấp đến cao cấp. Dù là một em học sinh ăn chiếc bánh hay viên kẹo của Hải Hà Kotobuki, một người nội trợ chọn bánh chưng Tràng Tiền để dâng cúng tổ tiên, hay một doanh nhân đặt bánh trung thu Givral làm quà biếu đối tác, các gia đình, vận động viên chọn thịt bò Fuji để nạp đầy năng lượng… tất cả đều có thể tìm thấy sản phẩm của OCC trong cuộc sống hàng ngày.

“Chúng tôi không để khách hàng phải tìm kiếm sản phẩm. Chúng tôi luôn tìm cách đưa sản phẩm đến gần khách hàng hơn”, ông Nguyễn Đức Minh - Tổng giám đốc OCH khẳng định.

Từ Bắc vào Nam, từ khách hàng cá nhân đến khách hàng tổ chức, từ siêu thị, cửa hàng tạp cho đến nhà hàng, quán cà phê hay trường học, các khách sạn thì hệ thống phân phối của OCC đều hiện diện.

Đáng chú ý, các thương hiệu trong hệ sinh thái OCC luôn hỗ trợ nhau, tạo thành mạng lưới bán hàng đa kênh với quy mô lớn, giúp tối ưu hiệu quả bán chéo sản phẩm. Đây là chiến lược xuyên suốt của Ban lãnh đạo OCH.

Với thương vụ M&A Hải Hà Kotobuki, theo banh lãnh đạo OCH, thị trường bánh kẹo và thực phẩm chế biến ở Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ đô thị hoá, thu nhập người dân cải thiện và nhu cầu quà tặng lễ Tết ổn định. Trong khi đó, Hải Hà Kotobuki sở hữu nhiều danh mục sản phẩm đại trà phong phú (bánh trung thu, hộp quà Tết, mứt Tết, bánh tươi Deli, Origato…), phù hợp nhiều phân khúc khách hàng từ bình dân đến trung cấp.

Hải Hà Kotobuki sở hữu nhiều danh mục sản phẩm đại trà phong phú được ưa chuộng tại thị trường miền Bắc!

Sau khi tiếp quản, OCC sẽ thực hiện chiến lược tái định vị thương hiệu cho HKC, đồng thời triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ với các thương hiệu thực phẩm tronghệ sinh thái: mua nguyên liệu tập trung, tối ưu vận hành, ứng dụng công nghệ nhằm nâng năng suất và hoàn thiện kênh phân phối, chính sách bán hàng.

Hệ thống phân phối sản phẩm sẵn có kết nối chặt chẽ với mạng lưới hơn 400 điểm bán của Kem Tràng Tiền và kênh B2B cao cấp của Givral sẽ giúp tạo hiệu ứng bán chéo mạnh mẽ và tối ưu dòng tiền quanh năm, giảm tính mùa vụ điển hình của ngành.

“Mục tiêu cụ thể của chúng tôi là đưa biên EBITDA của HKC từ mức 3,3% năm 2025 lên 13,3% vào năm 2030”, lãnh đạo OCH cho hay.

Thương vụ không chỉ củng cố vị thế FMCG của OCH mà còn tạo nền tảng vững chắc cho các M&A tiếp theo của OCH.

Chiến lược hai trụ cột và triển vọng hợp nhất IDS

Với FMCG làm trụ cột tạo dòng tiền ổn định, hạn chế rủi ro, OCH đang đẩy mạnh trụ cột thứ hai là Hospitality & Bất động sản nghỉ dưỡng. Việc gia tăng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 48-49% tại IDS (sau đó hướng tới sáp nhập) sẽ mang về danh mục tài sản chất lượng cao gồm khách sạn Melia Hạ Long Bay – Quảng Ninh, MGallery Ninh Vân Bay – Khánh Hoà cùng các tòa văn phòng hạng A tại Hà Nội, đẩy tổng tài sản OCH lên gần 9.000 tỷ đồng.

“Nếu nhìn dưới góc độ quy mô tài sản, hiện nay tổng tài sản của OCH đạt khoảng 3.786 tỷ đồng. Sau khi hợp nhất phần tài sản từ IDS, tổng tài sản dự kiến sẽ tăng lên khoảng 8.902 tỷ đồng. Đây là bước thay đổi rất lớn về quy mô, đồng thời tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của doanh nghiệp”, ông Nguyễn Đức Minh – Tổng Giám đốc OCH kỳ vọng.

Một bên là hàng tiêu dùng gắn bó với văn hóa người Việt, tạo dòng tiền ổn định; bên kia là bất động sản khách sạn nghỉ dưỡng hưởng lợi từ đà tăng trưởng du lịch mạnh mẽ.

Chiến lược M&A có chọn lọc tiếp tục được OCH duy trì, tập trung vào các thương hiệu có biên lợi nhuận cao, phù hợp văn hóa và có khả năng tạo giá trị gia tăng. Việc hoàn tất thương vụ M&A Hải Hà - Kotobuki không chỉ hoàn thiện hệ sinh thái FMCG mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn: xây dựng OCH trở thành doanh nghiệp hàng đầu với nền tảng tăng trưởng bền vững, cân bằng rủi ro và nắm bắt cơ hội trong chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế Việt Nam.