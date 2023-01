Hai 'hiện tượng mạng' dồn dập đón tin vui trong năm 2022

Chủ kênh YouTube "Ẩm thực mẹ làm"

Chính thức "chào sân" YouTube từ ngày 26/2/2019, kênh Ẩm thực mẹ làm ngày càng được yêu thích bởi sự mộc mạc, nét đẹp chân quê trong từng video. Hiện, kênh đang sở hữu hơn 1 triệu lượt subcribes.

Không ít người sau khi xem những video của hai mẹ con người Thái Nguyên đã bày tỏ rằng họ rất nhớ nhà bởi những món ăn xuất hiện trong video đều rất dân dã, quen thuộc, thêm nữa là hình ảnh người mẹ tần tảo, tỉ mỉ trong từng món ăn và cảnh đồng quê, cảnh sân vườn vô cùng thân thương. Con chó, con gà, chiếc rổ tre, bếp củi... những hình ảnh ấy làm tái hiện một cuộc sống nông thôn giản dị mà gần gũi.

Nhân vật chính trong mỗi thước phim là cô Dương Thị Cường. Những món ăn cô nấu vô cùng giản dị mà đậm truyền thống Việt Nam như bánh rợm, thịt kho dừa, bún riêu cua... Ngoài cô Cường, chắc chắn không thể không kể đến sự sáng tạo và công sức quay/dựng video của Đồng Văn Hùng - con trai cô Cường.

Năm 2022, Hùng đăng tải lên mạng xã hội (MXH) và "khoe" món quà tặng mẹ sau 2 năm ròng rã xây nhà. Hùng cho hay bản thân đã nỗ lực trong suốt 8 năm, từ 2014 đến 2022, và làm nhiều công việc từ công nhân, chụp ảnh và làm YouTube. Chi phí để xây căn nhà 2 tầng khang trang này là khoảng 3 tỷ đồng, hoàn toàn là tiền do 9X kiếm được và không phải vay mượn ai.

Tuy nhiên, vì lần đầu làm nhà nên trong quá trình xây dựng căn nhà đầu tiên đã phát sinh một số vấn đề mà Hùng chưa lường trước được. Do đó, thời gian xây nhà kéo dài hơn so với dự kiến. Sau khi hoàn thiện, căn nhà có tổng cộng 4 tầng, trong đó có 1 tầng hầm để làm phòng làm việc.

Xây căn nhà mới khang trang nhưng Hùng tiết lộ với khán giả sẽ giữ ngôi nhà cũ để quay clip. Hiện tại, Hùng đã lấy vợ và có một bé trai kháu khỉnh. Tương lai trước mắt, anh có nhiều dự định để có thể lo cho cuộc sống gia đình tốt hơn.

"Chàng trai chăn bò" So Y Tiết

Thời điểm năm 2020, những video của chàng trai người Bình Định liên tục được đăng tải trên các trang MXH với nội dung chỉ đơn giản là tập đếm số từ 1, 2, 3, 4.... hay liệt kê các thứ trong ngày như "Monday, Tuesday, Wednesday...". Ấy vậy mà những video của anh So Y Tiết nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng không chỉ trong nước mà còn ở quốc tế.

Nam rapper Snoop Dogg, nam ca sĩ Chris Brown hay trang chính thức của CLB Manchester City tỏ ra vô cùng hứng thú khi chia sẻ video của So Y Tiết, cô nàng Miley Cyrus cũng đã nhanh tay bấm like. Đăng tải video không màu mè, không hiệu ứng, không đầu tư "khủng" nhưng anh So Y Tiết lại không ngờ mình nhận được sự ủng hộ lớn đến vậy. Bởi thế, "nhất cử nhất động" của anh luôn được chú ý rất nhiều.

Sau 2 năm nổi tiếng, với thu nhập ổn định, So Y Tiết đã sửa sang được căn nhà cũ ở quê cũng như hoàn thành căn nhà riêng của mình vào hồi tháng 7 vừa qua. Được biết, tổng chi phí xây dựng và sắm sửa cho căn nhà lên đến khoảng 1 tỷ đồng, trong đó tiền nội thất là hơn 100 triệu đồng. Cuộc sống của "chàng trai chăn bò" ngày ấy đã dần ổn định và đón thêm nhiều tin vui.

Thời điểm cuối năm, vợ chồng anh So Y Tiết còn hạnh phúc đón con đầu lòng. Anh không ngại đăng tải những hình ảnh bế con và chăm vợ khi sinh. Trước đó, khi Bông Lan mang bầu, anh luôn đồng hành, chăm sóc, đưa vợ đi khám định kỳ.

Anh cũng không quên gửi những lời nhắn nhủ tình cảm đến vợ và con: "Cảm ơn vợ đã luôn bên anh, cho đến khi ta có thêm thành viên mới. Ráng uống sữa, mau ăn chóng lớn nha con! Hạnh phúc khi được làm cha. Cảm ơn tất cả".