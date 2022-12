Hài hước chuyện cấm đặt tên con trên thế giới: Argentina nói không với Lionel Messi, New Zealand thì cấm... chúa quỷ địa ngục

Nếu chúng ta hỏi bất kỳ đứa trẻ nào về nguồn gốc tên gọi của chúng, phần lớn trong số đó sẽ trả lời rằng nó có mối liên hệ với một thành viên trong gia đình, hoặc một nhân vật có ý nghĩa với bố mẹ đứa trẻ đó, hay đôi lúc chỉ đơn giản là họ thích. Đối với các bà mẹ, đó có thể là diễn viên hoặc nhân vật nổi tiếng, còn đối với các ông bố, có khi sẽ là các vận động viên.

Nhân vật điển hình cho việc này phải kể đến Lionel Messi, cầu thủ sinh ra và lớn lên tại Rosario, thành phố lớn thứ 3 ở Argentina. Mặc dù bắt đầu chơi cho CLB Barcelona ở Tây Ban Nha từ khi mới 13 tuổi nhưng anh luôn nhớ về quê hương Rosario của mình.

Nhiều người ở Argentina đặt tên cho con theo tên của cầu thủ nổi tiếng thế giới Lionel Messi

Ở một quốc gia mà bóng đá được xem là môn thể thao yêu thích nhất như Argentina, không có gì lấy làm lạ khi cái tên Lionel hoặc Messi xuất hiện trên vô số tờ giấy khai sinh khắp cả nước. Tuy nhiên, ở quê nhà của nam cầu thủ, các nhà chức trách đã cấm người dân đặt tên con mình là Lionel Messi.

Theo Mundo Deportivo, luật này được ban hành với hy vọng sẽ giúp các cơ quan công quyền giảm bớt sự nhầm lẫn trong quá trình làm thủ tục khi có quá nhiều trẻ trùng tên với nhau.

Ở một số vùng khác như Rio Negro, nếu cha mẹ muốn đặt tên đệm hay tên gọi hàng ngày của con bằng tên của tiền đạo áo số 10, họ cần phải nhận được sự cho phép của chính quyền địa phương.

Tất nhiên, điều này đã dẫn đến không ít sự phản đối của người dân thành phố này nói riêng và trên cả nước nói chung. Nguyên nhân là bởi vì trong khi cái tên Ronaldo chả mấy ai làm fan vẫn được sử dụng, thì tên của niềm tự hào quốc gia, lại bị cấm.

Ở mỗi quốc gia sẽ có quy tắc đặt tên nhất định, và một số tên gọi sẽ bị cấm

Mặc dù vậy, đây không phải là quốc gia duy nhất có quy định cụ thể về việc cấm đặt tên con.

Ở New Zealand, bên cạnh những quy định về việc tránh đặt những tên tục tĩu, trái với lợi ích cộng đồng, thì một số cái tên khác cũng bị cấm như Lucifer (tên của chúa quỷ địa ngục trong Kinh Thánh), Fish and Chips (tên món ăn cá rán kèm khoai tây chiên của Anh). Nhưng chưa dừng lại ở đó, cái tên độc và lạ nhất được người dân quốc gia này "đồn đại" rằng bị cấm đó là "Talula Does The Hula From Hawaii" (lược dịch là Talula nhảy Hula từ Hawaii).

Tại Mexico, có một số cái tên bị cấm như Facebook, Rambo, Hermione, Batman,... Theo các nhà chức trách, lệnh cấm này nhằm mục đích bảo vệ trẻ em khỏi việc bị bắt nạt và trêu chọc vì có tên kỳ lạ.

Các tên gọi kỳ lạ sẽ bị cấm để đảm bảo quyền lợi của trẻ em

Thậm chí ở Bồ Đào Nha, chính quyền còn đưa hẳn ra một danh sách các tên gọi được chấp nhận và không được chấp nhận dài đến 82 trang, trong đó có một số tên gọi bị cấm như Nirvana, Rihanna, Jimmy, Viking... Ở Thụy Điển, người dân được khuyến cáo không đặt tên con là Superman (siêu nhân).

Nguồn: The Culture Trip