Hai huyện của một tỉnh ven biển Đông Nam Bộ được sáp nhập, có khu công nghiệp rộng gần 500 ha

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kể từ ngày 01/01/2025, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ còn 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 77 đơn vị hành chính cấp xã.

Đáng chú ý, theo Nghị quyết này, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ có một huyện mới tên là Long Đất. Huyện này được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập toàn bộ về diện tích tự nhiên và dân số của 2 huyện Long Điền và Đất Đỏ.

Theo quy hoạch, huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ có tính chất là vùng phát triển tổng hợp nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch; tập trung phát triển công nghiệp và dịch vụ ở phần phía Bắc Quốc lộ 55, với khu công nghiệp Đất Đỏ I . Với tổng vốn đầu tư 1.212 tỷ đồng, khu công nghiệp Đất Đỏ 1 có diện tích 496,22 ha và thời gian hoạt động đến hết ngày 25/8/2059.

Huyện Long Đất sẽ nằm ở ven biển phía Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giáp với huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, TP Bà Rịa, TP Vũng Tàu và biển Đông, với diện tích tự nhiên hơn 267 km2 và có dân số hơn 241.500 người.

Ngoài ra, các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Long Đất cũng được sắp xếp lại. Theo đó, nhập hai xã An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước thành xã Tam An; nhập xã Lộc An vào xã Phước Hội và nhập xã Long Mỹ vào thị trấn Phước Hải. Sau khi sắp xếp, huyện Long Đất sẽ có 11 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 7 xã và 4 thị trấn.

Đồng thời, theo Nghị quyết trên, cũng sẽ giải thể Tòa án Nhân dân huyện Long Điền và Tòa án Nhân dân huyện Đất đỏ; giải thể Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Long Điền và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đất Đỏ. Sau đó, từ cơ sở này, thành lập Tòa án Nhân dân huyện Long Đất, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Long Đất, để kế thừa nhiệm vụ và quyền hạn của những đơn vị đã giải thể theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 01/01/2025. Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ chỉ còn 7 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 4 huyện, 1 thị xã, 2 thành phố), với 77 đơn vị hành chính cấp xã (42 xã, 28 phường và 7 thị trấn).

Theo Quy hoạch tỉnh trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có 24 KCN, với diện tích hơn 16.000 ha. Các khu công nghiệp này được xem là "cứ địa" của ngành công nghiệp, sẽ tạo ra không gian phát triển quan trọng cho trụ cột kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, đã có 41 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong số đó, có 32 dự án FDI số vốn đăng ký 1,674 tỷ USD và 9 dự án DDI với số vốn đăng ký 16.483 tỷ đồng. Tính lũy kế đến nay, trong các khu công nghiệp của tỉnh có 606 dự án đầu tư còn hiệu lực, đầu tư trong nước là 291 dự án và nước ngoài là 315 dự án.

Bên cạnh đó, trong quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã định hướng quy hoạch phát triển du lịch theo không gian vùng, như phát triển du lịch tập trung tại khu vực ven biển phía Đông Nam và huyện Côn Đảo; đồng thời phát triển khu du lịch quốc gia Côn Đảo theo mô hình du lịch chất lượng cao, chú trọng bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

Bà Rịa – Vũng Tàu có tổng thu ngân sách đạt 89,99%

Từ 01/01/2025, huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ sẽ được sáp nhập để trở thành huyện Long Đất. Ảnh: NG

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2024, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến theo hướng tích cực, với 11/12 chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ và cao hơn mức kế hoạch cả năm 2024. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 7.953 tỷ đồng, đạt 80,6% kế hoạch và tăng 4,16% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 15,34%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,98%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 18,48%, dịch vụ lữ hành tăng 34,18% và doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 12,09%.

Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 12,32%. Tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 89,99% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công tính đến hết ngày 31/10 là 11.758,823 tỷ đồng, đạt 56,35% kế hoạch.

Trong 10 tháng năm 2024, tổng vốn thu hút đầu tư trong, ngoài nước cấp mới và tăng thêm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gần 1,92 tỷ USD và hơn 37.570 tỷ đồng, quy đổi tương đương là 85.550 tỷ đồng, tăng gấp 1,86 lần so với cùng kỳ năm 2023. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 25 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 37.570 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước.