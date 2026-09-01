Hai ngày, 255.000 người "đổ bộ" tới một địa điểm gần Hà Nội: Có gì mà hấp dẫn đến vậy?

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (29, 30/8), Quảng Ninh đón khoảng 255.000 lượt du khách. Tổng thu du lịch ước đạt 750 tỷ đồng.

Riêng ngày 30/8, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Quảng Ninh đón khoảng 155.000 lượt khách du lịch, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khách lưu trú ước đạt 57.000 lượt, tăng 16%; tổng thu du lịch ước đạt 450 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Công suất phòng tại các khách sạn từ 3-5 sao đạt khoảng 90 - 95%.

Trong ngày 30/8, nhiều điểm du lịch tiếp tục ghi nhận lượng khách lớn. Vịnh Hạ Long đón khoảng 8.000 lượt, trong đó khách quốc tế khoảng 4.300 lượt; Công viên Sun World Hạ Long đón khoảng 6.000 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh khoảng 5.100 lượt.

Tại khu vực phía Tây, Khu di tích danh thắng Yên Tử đón khoảng 1.600 lượt; Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng đón khoảng 1.400 lượt, Khu di tích nhà Trần đón khoảng 1.600 lượt và chùa Cái Bầu dẫn đầu với khoảng 17.000 lượt khách.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại, tham quan, nghỉ dưỡng của người dân và du khách, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị từ sớm, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, dịch vụ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và chất lượng phục vụ.

Toàn tỉnh đã treo hơn 400.000 cờ Đảng, cờ Tổ quốc; lắp đặt 500 pa nô, hơn 70 cụm cổ động tuyên truyền và hơn 160 màn hình LED. Nhiều địa phương tổ chức các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa, đồng thời tạo thêm không gian vui chơi, giao lưu cho người dân.

Phường Cẩm Phả tổ chức "Phiên chợ quê phường Cẩm Phả" với 22 gian hàng, mang đến không gian mua sắm, trải nghiệm sắc màu truyền thống. Phường Hạ Long tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề "Tự hào thành phố Quảng Ninh"; phường Cao Xanh tổ chức Giải pickleball "Khát vọng Quảng Ninh - Cup Cao Xanh 2026".

Tại đặc khu Cô Tô, diễn ra nhiều hoạt động thể dục, thể thao, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia, cổ vũ. Tại xã Lương Minh, Chợ phiên Văn hóa vùng cao diễn ra sôi nổi, cùng với Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng hè năm 2026 và các chương trình giao lưu bóng đá, pickleball, bóng chuyền hơi giữa các thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Phường Móng Cái 2 tổ chức Giải bóng đá hữu nghị Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), góp phần tăng cường giao lưu, củng cố tình đoàn kết giữa nhân dân hai địa phương biên giới. Tại phường Đông Triều, 100% khu phố đều tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi và văn nghệ chào mừng…

Đặc biệt, ngày 30/8, hầu hết các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026, thu hút hơn 31.000 người tham gia, vượt quy mô dự kiến ban đầu.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 65.000 tỷ đồng. Quảng Ninh hướng tới trở thành điểm đến quốc tế hiện đại, đẳng cấp, thông minh và giàu bản sắc.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã đón trên 15,1 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch ước đạt 44.310 tỷ đồng. Trong đó, khách nội địa đạt gần 12 triệu lượt; khách quốc tế đạt hơn 3,1 triệu lượt và khách lưu trú đạt trên 5,6 triệu lượt.Chỉ tính riêng trong tháng 7 vừa qua, Quảng Ninh đã đón 2,68 triệu lượt khách và tổng thu du lịch tháng 7 ước đạt 9.112 tỷ đồng.