Hai "ông lớn" BIDV và VietinBank chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Cả hai ngân hàng đều chốt quyền vào ngày 24/3/2026 và tổ chức họp vào ngày 24/4/2026. VietinBank sẽ tổ chức ĐHCĐ tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, xã Sơn Đồng, TP. Hà Nội. Trong khi BIDV tổ chức họp tại Trường đào tạo cán bộ BIDV, 773 đường Hồng Hà, Hồng Hà, TP. Hà Nội.

Nội dung cuộc họp xoay quanh kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch 2026, phương án phân phối lợi nhuận 2025, phương án tăng vốn điều lệ,…

Về kết quả kinh doanh năm 2025, VietinBank ghi nhận tăng trưởng ấn tượng với tổng tài sản đạt 2,768 triệu tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024. Dư nợ cho vay đạt 1.992 nghìn tỷ đồng, tăng 15,7% so với cuối năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay được kiểm soát ở mức 1,1%, giảm so với cuối năm 2024. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 158,8%, tiếp tục duy trì ở mức cao. Tiền gửi khách hàng đạt 1,79 triệu tỷ đồng, tăng 11,7% so với cuối năm 2024.

VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 43,4 nghìn tỷ đồng, tăng 36,8% so với năm 2024, đạt Top 2 ngành ngân hàng.

BIDV hiện là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hiện nay. BIDV cũng là ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam ghi nhận tổng tài sản vượt mốc 3 triệu tỷ đồng, đạt hơn 3,2 triệu tỷ vào cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng của BIDV đạt hơn 2,37 triệu tỷ, tăng 15% so với năm 2024. Tiền gửi khách hàng đạt 2,22 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 14%.

BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 37.863 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024, đứng thứ 3 toàn ngành, sau Vietcombank và VietinBank.



