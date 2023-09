Hải Phát Invest (HPX) cam kết công bố BCTC Hợp nhất kiểm toán 2022 trước ngày 6/9

CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã: HPX) vừa có văn bản báo cáo tiến độ về việc khắc phục tình trạng chứng khoán bị xử lý vi phạm.

Đến thời điểm hiện tại, Hải Phát Invest cho biết đã thực hiện công bố thông tin BCTC riêng đã được kiểm toán vào ngày 27/8/2023, công bố BCTC riêng quý 1 và quý 2/2023 vào ngày 29/8/2023. Thêm vào đó, ngày 30/8, HĐQT Công ty đã ban hành quyết định về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21/10 tới.

“Hiện công ty đang gấp rút làm việc với đơn vị kiểm toán để phát hành và công bố BCTC Hợp nhất đã kiểm toán năm 2022. Tuy nhiên số liệu tương đối nhiều, công ty phải tổng hợp, đối chiếu số liệu từ các đơn vị là Công ty con, đơn vị có liên quan trong hệ thống nên cần thêm thời gian để cập nhật các số liệu cho chính xác trước khi phát hành. Do đó, thời gian phát hành BCTC Hợp nhất kiểm toán 2022 bị kéo dài hơn so với dự kiến”, văn bản giải trình nêu rõ.

Hải Phát cho biết, việc chưa nộp BCTC hợp nhất quý 1/2023, BCTC hợp nhất quý 2/2023 và Báo cáo thường niên 2022 do chưa có số liệu hợp nhất cuối kỳ 2022 nên sẽ phát hành và công bố thông tin sau khi BCTC hợp nhất kiểm toán 2022 được phát hành và công bố. BCTC bán niên đã được soát xét năm 2023 sẽ được công bố sau khi công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Đồng thời, do đầu tháng 9/2023 có 4 ngày nghỉ lễ, Hải Phát cũng cam kết phát hành và công bố thông tin BCTC Hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 trước ngày 6/9/2023.

Trước đó, HoSE đã quyết định đưa cổ phiếu HPX vào diện cảnh báo từ ngày 11/7/2023 do Công ty chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2022, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo. Ngoài ra, do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 nên cổ phiếu HPX bị hạn chế giao dịch từ 23/5 (chỉ được mua bán vào phiên chiều). Hải Phát còn liên tục bị HoSe nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin BCTC quý 1/2023, quý 2/2023 và Báo cáo thường niên 2022.

Theo báo cáo tài chính riêng quý 2/2023 mới công bố, doanh thu thuần đạt hơn 624 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2022 và lãi sau thuế hơn 84 tỷ đồng trong quý 2/2023, đi ngang so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu trên BCTC riêng của HPX tăng 50% lên 667 tỷ đồng. Song khoản lỗ quý 1 khiến lợi nhuận sau thuế riêng vẫn giảm 48% so với cùng kỳ năm trước về còn hơn 51 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HPX đang có nhịp hồi phục khoảng 1 tháng trở lại đây, thị giá hiện ở mức 7.300 đồng/cp sau gần 5 tháng lình xình quanh vùng đáy lịch sử.