Hải Phát, Louis Capital hết 'cửa lùi' công bố báo cáo tài chính

Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa có ý kiến về việc gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX). Vì lý do của Hải Phát không thuộc trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Thông tư 96 nên Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đề nghị doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo đúng thời hạn quy định.

Trước đó, ngày 31/3/2023, Hải Phát có văn bản gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) xin gia hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 chậm nhất đến hết ngày 20/5.

Nhiều doanh nghiệp trên sàn bị bác đề nghị lùi thời gian công bố báo cáo tài chính.

Lý do được Đầu tư Hải Phát đưa ra là ngày 6/1, hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết thông qua việc triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến cổ đông thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Tuy nhiên, cuộc họp ngày 4/3 đã không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định. Do đó, việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty bị kéo dài so với dự kiến.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng bác bỏ đề nghị của Công ty cổ phần Louis Capital (mã TGG), với lý do tương tự trường hợp của Hải Phát. Cơ quan quản lý đề nghị Louis Capital khẩn trương khắc phục công tác kế toán để hoàn thành công bố thông tin theo quy định.

Trước đó, Louis Capital đã có công văn xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đến (chậm nhất) ngày 30/4 với lý do công ty thay đổi đơn vị kiểm toán. Louis Capital cho biết đã lựa chọn Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) làm đơn vị thực hiện kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.